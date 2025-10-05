Napoli remonta al Genoa de Johan Vásquez y se coloca líder de la Serie A

Remontada napolitana. Con goles de Rasmus Hojlund y Frank Anguissa, Napoli remontó ante el Genoa de Johan Vásquez y ganó 2-1 en duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Serie A. A pesar de haberse ido abajo en la pizarra, los dirigidos por Antonio Conte le dieron la vuelta al juego y lograron posicionarse en la cima del Scudetto, mientras que el equipo donde milita el mexicano aún no logra ganar en la presente temporada.

¿CÓMO LE FUE A JOHAN VÁSQUEZ CONTRA EL NAPOLI?

Johan Vásquez nuevamente fue titular y tuvo actividad durante todo el partido. En los 90 minutos, el defensa mexicano registró 28 pases precisos, ganó cuatro de seis duelos en tierra, uno en balón aéreo, perdió ocho posesiones, fue regateado en dos ocasiones y apenas tuvo una recuperación.

¿CÓMO FUE LA REMONTADA DEL NAPOLI CONTRA EL GENOA?

Ya en el partido, en los primeros 30 minutos el conjunto napolitano tenía el control de balón, pero no generaba ocasiones claras de gol, algo que aprovechó el cuadro visitante para ponerse arriba en el marcador. Al 33’, Brooke Norton-Cuffy desbordó por la banda derecha y casi en línea de fondo mandó un centro raso, el cual remató de ‘taconazo’ Jeff Ekhator para así poner el 0-1.

Tras esto, el equipo local empezó con el asedio ofensivo, pero antes del descanso sufrieron la baja de uno de sus pilares en el mediocampo. Tras molestias, Stanislav Lobotka tuvo que salir al minuto 44 y fue reemplazado por Billy Gilmour. Ya en la segunda parte, Leonardo Spinazzola y Kevin De Bruyne entraron de cambio en busca de remontar el juego.

Y al minuto 57, los dirigidos por Antonio Conte lograron empatar el partido tras su dominio abrumador. Desde la banda izquierda, Spinazzola mandó un centro a Rasmus Hojlund, el cual rechazó el mexicano Johan Vásquez. Sin embargo, el rebote le favoreció a Frank Anguissa, pues la esférica quedó en el área chica y con un remate de cabeza el atacante camerunés puso el 1-1 que hizo ‘explotar’ el Stadio Diego Armando Maradona.

Al 59’, Spinazzola estuvo cerca de la remontada, pues tras una diagonal de Anguissa, el italiano remató sin marca, pero su tiro potente lo sacó de manera correcta el arquero Nicola Leali. Posteriormente, Hojlund había completado la remontada, sin embargo, un fuera de lugar previo de Kevin De Bruyne terminó por anular el tanto.

Y finalmente al 74, luego de remates al poste y otros intentos peligrosos, Napoli le dio la vuelta a la pizarra. Tras otra gran atajada de Nicola Leali, el rebote en el área le quedó a Rasmus Hojlund, quien con el portero vencido y prácticamente el arco abierto remató de zurda, para así poner el 2-1 que les daba la ventaja en el marcador, además del liderato en la Serie A.

¿EN QUÉ LUGAR ESTÁN NAPOLI Y GENOA EN LA SERIE A?

Tras este resultado, Napoli se colocó en la primera posición de la Serie A con 15 puntos tras seis jornadas. Por otro lado, Genoa y Johan Vásquez está en puestos de descenso, pues se encuentran en el 19no lugar con apenas dos unidades de 18 posibles.

¿CONTRA QUIÉN ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE JOHAN VÁSQUEZ CON EL GENOA?

Johan Vásquez y Genoa se medirán ante Parma en la Jornada 7 de la Serie A. Sin embargo, el duelo será en dos semanas, pues habrá parón de futbol de clubes por la Fecha FIFA. Dicho juego está programado a disputarse el próximo 19 de octubre en el Stadio Comunale Luigi Ferraris.

