Martin Ødegaard sufre lesión en el ligamento de la rodilla izquierda

El Arsenal confirmó que Martin Ødegaard sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante la victoria del sábado ante el West Ham United por la Premier League. El mediocampista noruego fue sustituido en la primera mitad del encuentro y tras los estudios médicos se determinó el alcance del problema físico.

Según informó el club inglés, Ødegaard permanecerá en Londres durante la Fecha FIFA para continuar con su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico en el Centro de Formación Sobha Realty, con el objetivo de regresar a la actividad lo antes posible.

“Martin continuará siendo evaluado y tratado por nuestro equipo médico durante la ventana internacional, con el objetivo de volver a la acción lo antes posible”, señaló el Arsenal en su comunicado.

Hasta el momento se desconoce el tiempo de recuperación del mediocampista, por lo que no hay información del total de partidos que se perderá y tampoco hay una fecha estimada para su regreso a las canchas.

Ødegaard causa baja con la selección de Noruega

La lesión también impide que el capitán gunner forme parte de la selección de Noruega en sus próximos compromisos internacionales ante Israel y Nueva Zelanda. La Federación Noruega confirmó su baja, por lo que el jugador seguirá centrado en su recuperación de cara al regreso de la Premier League.

La ausencia de Ødegaard representa una preocupación tanto para su selección como para Mikel Arteta, quien confía en contar con él en las próximas semanas, dado su papel clave en la creación de juego y liderazgo dentro del equipo.