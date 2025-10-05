Juventus vs AC Milan EN VIVO Serie A Jornada 6

Este domingo, la Serie A cierra la actividad de la Jornada 6 con uno de los partidos más esperados de toda la temporada: Juventus vs AC Milan del mexicano Santiago Giménez.

La Vecchia Signora no ha terminado por convencer tras las primeras cinco fechas, pues si bien no ha perdido, su rendimiento no ha sido el mejor.

Luego de iniciar con tres victorias al hilo, sus dos más recientes partidos, contra Hellas Verona y Atalanta, los empató sin dar grandes exhibiciones.

Por su parte, los rossoneros han sorprendido con su gran nivel y actualmente son líderes com 12 puntos luego de sumar cuatro triunfos consecutivos.

El pasado fin de semana recibió al Napoli y logró cosechar los tres puntos con todo y que sufrió una expulsión al inicio del segundo tiempo.

