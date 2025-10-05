Celta de Vigo vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 8

Balaídos se viste de gala para ser sede de uno de los compromisos más atractivos de la Jornada 8 de LaLiga: Celta de Vigo recibe al Atlético de Madrid.

Los locales son de los peores equipos en lo que va de la temporada y se encuentran en zona de descenso con solo cinco puntos cosechados.

Hasta el momento, aún no conocen la victoria y ahora deberán enfrentar a una de las plantillas más poderosas del futbol español. La fecha anterior cayeron 2-1 en su visita el Elche.

Del otro lado, los Colchoneros, que iniciaron la campaña dejando muchas dudas, parecen haber despertado y arrastran una buena racha de resultados.

El pasado fin de semana, golearon al Real Madrid en el derbi capitalino y repitieron la dosis a media semana en Champions League contra el Eintracht Frankfurt.