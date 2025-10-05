Frenkie de Jong atribuye la derrota del Barcelona ante Sevilla al desgaste físico

El Barcelona perdió su invicto en LaLiga al caer 4-1 frente al Sevilla, y tras el duro tropiezo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Frenkie de Jong fue uno de los primeros en dar la cara por el equipo. El mediocampista neerlandés reconoció que el calendario cargado de partidos ha pasado factura al conjunto blaugrana.

En zona mixta, De Jong explicó que el cansancio acumulado ha sido un factor determinante en el rendimiento del equipo durante las últimas semanas.

“Creo que una parte es acumulación de fatiga. Es como es. Hemos jugado siete partidos en 21 días, pero a veces cansa más correr detrás del balón que nada”, declaró el futbolista tras el encuentro.

El Barcelona ha disputado un total de siete partidos en apenas tres semanas, enfrentando duelos de alta exigencia tanto en LaLiga como en la Champions League:

05/oct – Sevilla 4-1 Barcelona

01/oct – Barcelona 1-2 PSG

28/sep – Barcelona 2-1 Real Sociedad

25/sep – Real Oviedo 1-3 Barcelona

21/sep – Barcelona 3-0 Getafe

18/sep – Newcastle United 1-2 Barcelona

14/sep – Barcelona 6-0 Valencia CF

Pese al golpe, el entrenador Hansi Flick trató de mantener un mensaje positivo tras el encuentro, asegurando que esta derrota puede servir como impulso para lo que resta de la temporada.

“Este sentimiento de hoy tiene que darnos motivación para el resto de la temporada. Me gustaría luchar por todos los títulos”, expresó el técnico alemán.

Con esta derrota, el Barça corta una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones y buscará recuperar el paso en su próximo compromiso liguero.