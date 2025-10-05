¡Fuerza, Rodrigo! Afición de Copenhague mostró apoyo al mexicano tras lesión

El Copenhague regresó a casa después de la dura baja a mitad de semana de Rodrigo Huescas, quien se perderá el resto de temporada, el conjunto danés recibió en el Parken al Midtjylland, donde la afición desplegó una emotiva manta.

Los fans del equipo local mostraron su apoyo al mexicano con una frase desde las gradas ‘Fuerza, Rodrigo’ se pudo observar en el campo, misma que fue resaltada por la escuadra en sus redes sociales, mostrando el buen aliento.

Apoyo de afición a Huescas l FCKobenhavn

¿Qué pasó con Rodrigo Huescas?

Rodrigo Huescas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se perderá toda la temporada y no solo eso se teme que no tendrá participación en el Mundial 2026 que arrancará en el próximo verano.

El Copenhague confirmó una cirugía programada para el mexicano, posterior a ella el periodo de recuperación se estima de seis a nueve meses, lo que supone estaría regresando justamente en el verano; sin embargo, el ritmo de juego sería un problema suficiente para ausentarse del torneo.

Cabe mencionar, que Huescas era uno de los jugadores que tomaría la titularidad con el cuadro mexicano para el Mundial con Javier Aguirre, pero esta situación a provocado tener cambios y con ello la llegada de Kevin Álvarez.

Rodrigo Huescas l FCKobenhavn

Copenhague lamenta la lesión

El estratega del Copenhague, Jacob Neestrup, mostró su tristeza tras confirmarse la baja del mexicano. El entrenador aseguró que Huescas ahora deberá tener una fuerza mental para llevar su recuperación, mientras que su equipo lo apoyará durante todo el proceso.

“Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento”, comentó.

Copenhague l FCKobenhavn

“Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento. Es obvio que nosotros, como equipo, extrañaremos sus cualidades en el campo, pero también puedo prometer que todos en el FC Copenhague y sus alrededores harán todo lo posible para ayudar a Rodrigo a volver más fuerte, para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo”, resaltó Neestrup.

Liga de Dinamarca l FCKobenhavn