Atlético de Madrid empata en Balaídos ante el Celta y sale de puestos de Champions

El Atlético de Madrid empato a un gol ante el Celta de Vigo, los Colchoneros dirigidos por Diego ‘Cholo’ Simeone, no pudieron conseguir su tercera victoria de forma consecutiva y quedan en la quinta posición de LaLiga, fuera momentáneamente de los puesto de clasificación a la Champions.

@LaLiga

Roja que condicionó al Atleti

El equipo de Madrid salió con su característico 4-4-2, mismo que sirvió de manera efectiva para derrotar de manera contundente al Real Madrid 4-1 en el Metropolitano la jornada pasada. Desafortunadamente para Simeone, esta vez fue diferente.

Gol del Atlético de Madrid I @LaLiga

El equipo de casa no solo neutralizó al Atlético, sino que estuvo cerca de robarle los tres puntos en los minutos finales del juego, ya con un hombre menos, los Colchoneros pudieron rescatar el empate.

El duelo inició con acciones desde muy temprano, con un gol en propia puerta de Carl Starfelt, quien al intentar sacar el balón de su área, terminó por rematar a portería y puso a los suyos abajo en el marcador apenas en el minuto 6 del partido.

Durante los siguientes minutos, el equipo de Simeone logró mantener el cero, sin embargo, una jugada desafortunada marcó el rumbo del juego, ya que gracias a una falta, el jugador francés, Clément Lenglet, se fue expulsado al final del primer tiempo tras sumar su segunda amarilla de la noche.

Gol del Celta de Vigo I @Laliga

Empate agónico

Ya en la segunda mitad y con un hombre más, el Celta se fue al ataque, por lo que era cuestión de tiempo para que la defensa del Atlético, conformada por Robin Le Normand, Marcos Llorente y Nahuel Molina, cayera.

Al minuto 68, una buena jugada por parte del Celta por la banda derecha, terminó en una diagonal en el área de Oblak, quien terminó atajando el tablón, desafortunadamente, el balón quedó vivo en el área chica y Iago Aspas sin portero y frente al marcó no erró y puso el empate definitivo.

Tras el empate, los Colchoneros se quedaron en la posición cinco de la Tabla General de LaLiga. Por su parte, Celta continúa con un racha negativa de cinco partidos sin conocer la derrota, desfilando en la décimo sexta posición.

@Celta