Pedri revienta al Barcelona tras derrota ante Sevilla: "ha sido horroroso"

Barcelona sufrió una dura caída en LaLiga ante Sevilla, con un marcador de 4-1. El cuadro dirigido por Matías Almeyda fue inteligente y supo hacerle daño al de Hansi Flick. Ante ello Pedri fue duro con su análisis del partido.

Pedri ante Sevilla | AP

¿Qué dijo Pedri tras derrota ante Sevilla?

Para muchos aficionados, el partido ante Sevilla fue el peor que ha jugado el Barça desde la llegada de Hansi Flick, pues no fueron capaces de competir a la altura de lo que propuso Matías Almeyda.

"Los primeros 45 minutos el equipo ha sido horroroso", inició Pedri su reflexión tras finalizar el partido, que frustró tanto a jugadores como aficionados, ya que Sevilla pintaba como un rival sencillo, especialmente por casi descender la temporada pasada.

"No hemos jugado un partido tan malo como hoy... hay que hacer autocrítica", confesó Pedri, lo que coincide con la mayoría de opiniones por parte de la afición culé a través de redes sociales.

Barcelona pierde liderato de LaLiga

Barcelona perdió la oportunidad de mantenerse como líderes de LaLiga, pues ya le sacaban ventaja a Real Madrid, que retomó el trono con 21 unidades, luego de ganarle 3-1 al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pedri en acción | AP

La contundente derrota ante Sevilla dejó un sabor amargo en el vestuario y entre los aficionados, que esperaban un partido más parejo dada la situación del rival la temporada pasada. El resultado generó preocupación sobre la capacidad del Barcelona para mantener el nivel mostrado en jornadas anteriores.

Con la caída, el Barça perdió terreno importante en la lucha por la cima de LaLiga y deberá enfocarse en sus próximos compromisos para no despegarse de los primeros puestos. La autocrítica que hizo Pedri refleja la urgencia de mejorar el rendimiento colectivo.

Ahora, el equipo dirigido por Hansi Flick enfrenta la tarea de recuperar confianza y corregir errores de cara a los próximos partidos, mientras los rivales más cercanos, como Real Madrid, aprovechan cualquier tropiezo para aumentar su ventaja en la tabla.

Pedri en partido | AP



