¿Jugará contra México? Kevin Mier ya reportó con Colombia

La Selección Mexicana se enfrentará a Colombia y Ecuador para la Fecha FIFA con rumbo al Mundial 2026. Con dichos equipos ya clasificados a la justa será momento de ajustar para llegar de la mejor manera al torneo.

Mier en acción | IMAGO7

¿Kevin Mier jugará contra México?

Algunos de los convocados por la Selección de Colombia ya se reportaron y entre ellos destaca el arquero de Cruz Azul Kevin Mier, quien podría jugar ante México el 11 de octubre.

Kevin Mier se ha llevado los reflectores desde su llegada a Cruz Azul, pues sus intervenciones clave hicieron que los aficionados le tomaran confianza, sin embargo, algunos errores puntuales generaron duda.

Pese a ser un arquero con atajadas impresionantes, también ha sufrido críticas por el exceso de confianza en sus salidas y con el balón en los pies, pues ha costado anotaciones que complicaron en su momento a Cruz Azul.

Mier en partido | IMAGO7

El colombiano podría ser una opción para Néstor Lorenzo en el duelo ante México, ya que se enfrentaría a algunos conocidos en la Liga MX, ya sean compañeros o elementos que ha enfrentado durante su paso por Liga MX.

Además, el partido ante México servirá para que Kevin Mier demuestre su capacidad de mantener la concentración y evitar errores que puedan ser decisivos, especialmente frente a un rival que conoce bien su estilo de juego. La presión de enfrentar a jugadores con los que ya compartió cancha en la Liga MX será un reto adicional para el portero.

Los objetivos de México rumbo al Mundial 2026

Por su parte, la Selección Mexicana buscará aprovechar el duelo para afinar detalles tácticos y rotaciones, ya que estos encuentros de preparación son clave para evaluar alternativas y fortalecer el equipo rumbo al Mundial 2026. La experiencia de enfrentar a un arquero que conoce el futbol mexicano añade un plus de exigencia para los delanteros mexicanos.

Finalmente, el choque entre México y Colombia promete ser un encuentro atractivo para la afición, que verá a jugadores que destacan tanto en la Liga MX como en competiciones internacionales. Para Kevin Mier, será una oportunidad para consolidarse como una de las opciones más confiables en la portería de su selección y dejar una buena impresión frente a rivales de alto nivel.

Mier festeja | IMAGO7



