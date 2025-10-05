Mundial Sub-20: Así se jugarán los Octavos de Final

Con la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 culminada, los Octavos de Final ya están definidos, por lo que las Selecciones se preparan para la Fase Eliminatoria en la búsqueda de la gloria de la justa juvenil en Chile.

En acción | AP

¿Cuáles son los enfrentamientos del Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana consiguió su pase a la siguiente ronda, luego de los empates ante Brasil y España con marcador de 2-2, pero sellaron su clasificación al vencer a Marruecos 1-0 en la última jornada de la Fase de Grupos. Su rival será el anfitrión, Chile que solo sacó un triunfo y dos derrotas.

En la misma llave, Argentina se enfrentará a uno de los mejores terceros del torneo, Nigeria. Los sudamericanos avanzaron con paso perfecto y junto a Japón, son los equipos con mejor rendimiento en lo que va de la justa.

Ucrania jugará ante España, en un partido en el que los dirigidos por Dmytro Mykhaylenko parten como favoritos por su actuación en la Fase de Grupos, contraria a La Roja, que estuvo cerca de quedar eliminada.

Colombia y Sudáfrica se verán las caras en los Octavos de Final, igual que Estados Unidos ante Italia y Marruecos frente a Corea del Sur. Dichos encuentros prometen emociones al ser Selecciones que brillan por su talento en categorías inferiores.

Paraguay y Noruega chocarán en esta ronda. Un duelo que pinta para ser parejo, ya que ambos equipos quedaron en segundo lugar de sus respectivos grupos, pero los europeos consiguieron un punto más que los sudamericanos.

Por último Japón se medirá con Francia. Los nipones llegan como favoritos al ser una de las dos Selecciones con mejor rendimiento y estadísticas en la Fase de Grupos, al sumar 9 unidades, es decir, paso perfecto.

Festejo de Francia | AP

Así se jugarán los Octavos de Final del Mundial Sub-20

México vs Chile

Argentina vs Nigeria

Ucrania vs España

Colombia vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia

Argentina celebra | AP