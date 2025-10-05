¿Qué partidos se disputarán esta Fecha FIFA en Europa?

La Fecha FIFA de octubre llega con partidos determinantes en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026, donde varias selecciones buscarán acercarse a la clasificación directa o mantenerse con vida en la pelea por el repechaje. A lo largo de los cuatro días de actividad, habrá duelos de alto voltaje que podrían cambiar por completo el panorama en distintos grupos.

Festejo | AP

¿Qué partidos de Europa destacan en la Fecha FIFA de octubre?

Uno de los enfrentamientos más atractivos será el Suecia vs. Suiza, programado para el viernes 10 de octubre. Ambos equipos atraviesan un momento parejo en su grupo, con Suecia apoyándose en su nueva generación comandada por Alexander Isak, mientras que los suizos, con Granit Xhaka como referente, mantienen su estilo disciplinado y táctico.

Tres días después, el lunes 13, otro choque de alto nivel captará la atención: Gales vs. Bélgica. Los belgas, con figuras como Kevin De Bruyne, llegan como favoritos, pero Gales suele crecer ante los grandes. En Cardiff, el equipo local buscará apoyarse en su intensidad y en jugadores como Brennan Johnson para dar la sorpresa ante una de las selecciones más potentes del continente.

Para cerrar la jornada de partidos destacados, el martes 14 se disputará un duelo que promete emociones y calidad: Portugal vs. Hungría. El conjunto luso, encabezado por Bruno Fernandes y Bernardo Silva, tratará de consolidar su dominio en el grupo, mientras que los húngaros, con un estilo sólido y colectivo, aspiran a repetir la hazaña de clasificar a un gran torneo. Será una prueba exigente para ambos.

Cristiano Ronaldo | AP

Más allá de estos enfrentamientos, la Fecha 7 y 8 también ofrecerán partidos interesantes como el España vs. Georgia o el Croacia vs. Gibraltar, donde los favoritos buscarán seguir sumando sin tropiezos. Italia, por su parte, enfrentará a Estonia e Israel con la necesidad de reafirmar su poderío, mientras Francia visitará Islandia para mantener su paso perfecto.

En el norte del continente, selecciones como Noruega, Dinamarca y Finlandia siguen luchando por un boleto directo. Erling Haaland comandará al conjunto noruego ante Israel, mientras que Dinamarca se medirá con Grecia en uno de los duelos más equilibrados de la octava fecha.

La pelea por los segundos lugares también será intensa. Suiza, Suecia, Eslovenia y Ucrania están en plena disputa por mantenerse dentro de los puestos de repechaje, lo que hace que cada punto cobre un valor enorme de cara al cierre del año. Las Eliminatorias se han mostrado más competitivas que nunca, con varias potencias europeas sintiendo la presión de los nuevos proyectos emergentes.

Fecha FIFA que podría definir cupos

Con tres fechas restantes tras esta ventana, la fase clasificatoria entra en su tramo más decisivo. Octubre podría marcar la diferencia entre quienes consolidan su boleto al Mundial y quienes deberán jugarse todo en el repechaje. Europa vuelve a vibrar con una jornada que promete drama, intensidad y grandes historias en el camino a 2026.

En acción | AP