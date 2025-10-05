Cholo Simeone explota con árbitro en empate de Atlético de Madrid y Celta de Vigo

El Atlético de Madrid recibió un golpe de realidad después de golear al Real Madrid en LaLiga. El conjunto Colchonero empató ante Celta de Vigo y dejó una gran oportunidad de subir peldaños en el campeonato español, sin embargo, en el encuentro llamó la atención la molestia de Diego Pablo Simeone con el árbitro central, todo por la expulsión de Clément Lenglet.

El central galo recibió su segunda tarjeta amarilla tras jalar de la playera a Ferran Jutglà; acción que también le otorgó su primer cartón preventivo 20 minutos antes. La expulsión del francés generó una explosión desde el banquillo Rojiblanco, por lo que 'El Cholo' mostró toda su molestia ante el colegiado César Soto.

Lenglet | AP

El estratega argentino gritó desde el banquillo: "Eres un caradura. Si marcó eso es un caradura"; además de lanzar un puñetazo al aire con bastante efusividad. El árbitro hizo caso omiso a la reacción del 'Cholo' y continuó con el partido.

Después de la expulsión de Lenglet, el conjunto Colchonero se fue con una ligera ventaja al medio tiempo, sin embargo, las cosas cambiaron en el complemento. Uno de los emblemas del Celta, Iago Aspas, ingresó al terreno de juego y terminó por sentenciar el empate a un gol.

Simeone | AP

¿Simeone dijo algo después?

En la conferencia de prensa después del partido, Simeone se mantuvo tranquilo y decidió no entrar en más polémicas arbitrales. El estratega argentino destacó que pese a todo, él y su equipo se van de Vigo con una gran satisfacción.

"No tiene sentido hablar de eso porque no va a cambiar nada de lo que pasó. Con 11 contra 11 lo teníamos controlado. Con 10 nos portamos bien defensivamente, no pudimos hacerlo en ataque salvo una de Koke. Me voy muy contento con el trabajo del equipo", comentó Simeone.

Lenglet | @hashuAG7

Reacciones de los jugadores

Sin embargo, varios jugadores del Atlético de Madrid mostraron su molestia por la expulsión de Clément Lenglet. Koke, capitán del equipo Rojiblanco, comentó que hubo varias faltas antes de la segunda amarilla del galo, pero al final de cuentas, así es el futbol.

"Si decidió que es expulsión. Tampoco parecía que había hecho mucho. Pudo sacar alguna tarjeta más al rival y no lo hizo. Pero esto es futbol. Mejor no opinar del árbitro", agregó el jugador español.

Simeone | @jgonzalezsvq