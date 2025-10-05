Extécnico del Rangers es acorralado alrededor de su auto tras empate en Escocia

El futbol británcio no es para cualquiera, y menos el escocés. Uno de los equipos con mayor tradición en toda Escocia es Rangers, equipo que vive una oscura Temporada 2025. Ante los malos resultados, uno de los más señalados es Russell Martin, exentrenador del conjunto de los Gers.

En el último partido de Scottish Premiership, el conjunto de Rangers empató a un gol con Falkirk, uno de los equipos más débiles del campeonato. Ante el empate, la afición de los Teddy Bears sacó toda su frustración y enojó contra el entrenador, quien tuvo que ser escoltado por un policía hasta su auto.

La molestia de la afición | AP

Sin embargo, al momento de que llegó a su vehículo, Martin tuvo que soportar los insultos de unos cuantos fanáticos del Rangers. Los aficionados se amontonaron cerca de su auto y lo señalaron como uno de los responsables de la actualidad del equipo.

Russell Martin required a police escort from Falkirk’s stadium as Rangers fans gathered around his car ⬇️ pic.twitter.com/UQP28uMnFw — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 5, 2025

Despedido tiempo después

Después de ese incidente, en el cual los aficionados también bloquearon el autobús del equipo, el conjunto escocés tomó la decisión de cesar de su cargo al entrenador. Por medio de sus redes sociales, Rangers compartió un comunicado en el que informó la salida del entrenador británico.

"Si bien todos los períodos de transición requieren cierto tiempo, los resultados no han cumplido con las expectativas del club. El entrenador asistente, Matt Gill, y el entrenador del primer equipo, Mike Williamson, también se irán. Russell y su equipo han trabajado excepcionalmente duro durante su trayectoria en el club. Les agradecemos su esfuerzo y les deseamos lo mejor para el futuro", comentó el equipo en un comunicado.

Rangers | @RangersFC

¿En qué lugar se encuentra el Rangers?

Además de un pésimo desempeño en la Liga de Escocia, Rangers también tuvo un mal comienzo en Europa League. En la segunda competencia de clubes más importante de Europa, el conjunto escocés perdió sus primeros dos partidos, ante Genk y Sturm.

Por su parte, en la Scottish Premiership, el conjunto de los Teddy Bears marcha en la octava posición, con sólo una victoria y una derrota. Sin embargo, Rangers también cuenta con una racha de cinco empates.

Rangers | @RangersFC