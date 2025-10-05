¿Cómo les fue a los mexicanos, en Europa, antes de la Fecha FIFA?

El futbol europeo no para y aquí hacemos un recuento de la participación de los futbolistas mexicanos en el Viejo Continente, todo esto antes del parón de Fecha FIFA donde la Selección Mexicana se medirá a Colombia y Ecuador.

Santiago Giménez

Santiago Giménez arrancó como titular en el duelo entre el Milan y la Juventus, en Turín; el mexicano jugó alrededor de 60 minutos, donde apenas pudo registrar un tiro a puerta, un tiro fuera y tuvo un 71% de pases precisos. Su equipo terminó por dividir unidades ante Vecchia Signora sin anotaciones.

Santiago Giménez con Milan l AP

Edson Álvarez

Edson Álvarez parece haberse acoplado al nuevo timonel del equipo y ahora tuvo su titularidad luego de recuperarse de una lesión muscular sufrida en la anterior Fecha FIFA con la Selección Mexicana; el mexicano ya había tenido minutos en Europa League, pero ahora comenzó el partido.

El mediocampista jugó poquito más de 60 minutos y dejó buenos números: 87% de precisión de pases, ganó cinco duelos a ras de césped de un total de ocho; en el juego aéreo ganó las dos que disputó, sumó un despeje y tuvo una intercepción; su equipo empató sin anotaciones Samsunspor.

Johan Vásquez

Johan Vásquez, como ha sido costumbre últimamente, fue titular y disputó 90 minutos; el defensa mexicano consolidó seis despejes, tapó un tiro, tuvo una intercepción, dos entradas y un 78% de pases precisos; sin embargo el Genoa volvió a perder.

Johan Vásquez ante Napoli l AP

César Huerta

César ‘Chino’ Huerta disputó 52 minutos en el Anderlecht ante Standard Lieja, el atacante tuvo una efectividad del 81% de pases precisos, un pase clave, tres tiros fuera y tres duelos ganados entre ras de césped y juego aéreo; su equipo sumó tres unidades.

Chino Huerta l Purple_RSCA_

Mateo Chávez

Mateo Chávez tuvo su primera titularidad con el AZ Alkmaar; el exjugador de las Chivas disputó 89 minutos en la victoria de su equipo sobre el Telstar, dentro de la Eredivisie, el zaguero registró tres despejes, dos intercepciones y presentó 85% de efectividad en pases precisos.

Otros elementos mexicanos; César Montes jugó todo el encuentro en el Lokomotiv Moscú vs Dinamo, por su parte Luis Chávez sigue recuperándose de una lesión. Guillermo Ochoa recibió un gol pero su equipo goleó 4-1. Rodrigo Huescas y Raúl Jiménez están lesionados.

Raúl Jiménez lesionado l AP