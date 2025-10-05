Porto no pudo con José Mourinho; empate sin goles en el Clásico de Portugal

Llegó uno de los juegos más esperados de Portugal; Porto recibió a Benfica y José Mourinho en la octava fecha; sin embargo, pese a todo el morbo con el dt portugués el resultado terminó con un desolado 0-0.

Los Dragones se presentaron en casa, en busca de sumar su octava victoria al hilo en la Liga Portuguesa; sin embargo, no pudo llegar el gol pese a mantener el control, en la mayor parte del encuentro, quien de paso había conseguido la victoria ante Estrella Roja de Belgrado a media semana.

Lo más resaltante en el Clásico lusitano, Porto estuvo a punto de perder el partido debido a una desatención, en la parte complementaria, y es que Jakub Kiwior terminó desviando un balón que casi termina en el fondo de las redes.

El trámite del juego se volvió más cortado, con diversas faltas y otras más con tarjetas amarillas. ‘Special One’ intentó meter mayor presión en busca del gol; sin embargo la victoria no se pudo gestar, ni con el ingreso de Barreiro.

Porto también hizo lo suyo en el ataque, y en los últimos minutos estuvo cerca gracias a un derechazo de Rodrigo Mora que terminó estrellándose en el travesaño en el minuto 92, en la ocasión más clara del encuentro.

¿Cómo van en la clasificación?

Porto, no ganó pero tampoco perdió, por lo que mantiene el liderato llegando a 18 unidades; producto de siete victorias, un empate y todavía sin derrota. Entre la racha mencionada, cabe mencionar que solo ha recibido un gol y ha anotado 19.

Por su parte, Benfica también puede presumir el invicto, aunque desde la tercera posición con 18 unidades; producto de cinco victorias, tres empates, a diferencia del máximo rival tiene 13 goles a favor y cuatro en contra.

¿Cuáles son sus próximos partidos?

Por ahora, tendrán una pausa tras el parón de Fecha FIFA; cuando se reanuden las diferentes Ligas; Porto visitará al CD Celoricense. Por su parte, las Águilas se medirán a Chaves, ambos dentro de la Tercera Ronda de la Taça de Portugal.

