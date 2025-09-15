“Benfica y Porto buscaron mi fichaje”: Diego Reyes aseguró que le llegaron ofertas de ambos equipos

Diego Reyes vive un segundo aire en el futbol mexicano ahora con los Gallos Blancos del Querétaro tras quedar como agente libre, el canterano de las Águilas del América recordó cómo dio el salto al Viejo Continente.

Diego Reyes l IMAGO7

El defensor aseguró que Porto y Benfica hicieron sus ofertas por sus servicios después de su participación con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde el Tri se quedó con la medalla de oro.

“Después de las olimpiadas cuando hicimos ese gran torneo, ahí fue donde empezaron a mostrar interés por mí. Mi representante me dijo que había una oferta formal por mí de ambos equipos”, resaltó en primera instancia en entrevista con el RePortero de Yosgart Gutiérrez.

Diego Reyes que el primero en interesarse fue el Benfica; sin embargo, apareció una del ‘odiado rival’ de las Águilas lusitanas: “Primero fue Benfica y después yo creo que como tienen tanta rivalidad pues se metió Porto”.

RePortero l CAPTURA

¿Por qué eligió al Porto?

Diego Reyes finalmente tomó la opción del Porto y no del Benfica quien mostró en primera instancia el interés asegurando que fue por el tema económico: “Hizo una mejor oferta que Benfica y al final decidimos irnos a Porto”.

Paso por Europa

Con los ‘Dragones’ inició su andar en Europa, en la que participó dos temporadas, para pasar por equipos como el Espanyol, Real Sociedad de San Sebastián, Fenerbahce y Leganés, para regresar con Tigres a la Liga MX.

Querétaro l IMAGO7