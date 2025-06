Referente en la zaga de Tigres sale del equipo; deja en el aire su futuro

El defensa mexicano Diego Reyes anunció este miércoles su salida de Tigres, equipo al que llegó en 2019 y con el que disputó seis temporadas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el futbolista de 32 años expresó su agradecimiento a la institución regiomontana y a su afición.

Reyes, canterano de América y con experiencia internacional con clubes como Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahce y Leganés, cerró un ciclo en la Liga MX, en la cual ganó dos títulos, uno con Tigres en el Clausura 2023.

Diego Reyes anunció su salida del club felino | IMAGO 7

El mensaje de despedida de Diego Reyes en redes sociales

"Hoy me toca despedirme de esta institución que ha sido mi casa durante los últimos 6 años. No es fácil poner en palabras todo lo que siento, porque aquí crecí no solo como futbolista, sino también como persona", escribió Reyes como parte de su publicación.

El zaguero central también agradeció a sus compañeros, entrenadores, personal del club y a la afición que lo acompañó durante su etapa en Tigres. Concluyó su mensaje con el recuerdo del orgullo que sintió al representar al conjunto felino.

El defensa expresó su agradecimiento con el club felino | IMAGO 7

"Portar estos colores ha sido un orgullo inmenso. Defender este escudo, sentir el aliento de nuestra afición y formar parte de la historia de un club tan grande es algo que siempre voy a agradecer. Hoy cierro este ciclo con gratitud y con el corazón lleno de cariño. Gracias Tigres, siempre serán parte de mí", finalizó.

Futuro incierto tras una era de triunfos con Tigres

Desde su llegada en 2019, Diego Reyes formó parte de un periodo exitoso para Tigres. Fue campeón de la Liga MX en el torneo Clausura 2023, levantó el título de Campeón de Campeones ese mismo año y ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020.

Además, participó en competencias de alto nivel como el Mundial de Clubes de la FIFA 2021, en el que Tigres alcanzó la final ante el Bayern Múnich. Ahora con 32 años, no está claro qué será de su carrera.

En su comunicado, Reyes no reveló cuál será su siguiente destino profesional. Su mensaje se centró en la gratitud hacia el club y la afición, sin adelantar información sobre su posible fichaje por otro equipo, ya sea dentro o fuera del país.

Reyes se marcha de Tigres después de seis años | IMAGO 7