Así reaccionó la prensa internacional al empate de Rayados vs Inter de Milan

Rayados de Monterrey no se intimidó ante el subcampeón de Champions League y en su debut en el Mundial de Clubes empató a un gol contra Inter de Milan. Sergio Ramos fue el protagonista de la Pandilla, que a pesar de la superioridad de los italianos, supo defenderse para sumar su primer punto.

Con este resultado, Rayados se convirtió en el primer equipo mexicano en 25 años, que no pierde contra un club europeo en el torneo de la FIFA. Además, aumentó sus probabilidades de pasar a Fase Final, aunque todavía le queda otro reto complicado contra River Plate.

Prensa internacional destacó a Sergio Ramos

Inevitablemente, el principal protagonista de los titulares en los medios deportivos fue el ex defensa de Real Madrid. Medios como El Mundo de España o el The Athletic resaltaron que los años no pasan por el español, que marcó un gol como en sus mejores tiempos.

Mientras que L'Equipe puso el acento en que Inter viene de fracasar en la Champions League, por la derrota 5-0 en la Final contra PSG. Por su parte, el diario Olé de Argentina destacó que River Plate debe tener cuidado ante los dirigidos por Domenec Torrent.

Prensa italiana critica a Inter de Milan

Por otra parte, y como era de esperarse, los medios italianos cuestionaron el accionar del equipo dirigido por Cristian Chivu. Las fallas en la defensa y la falta de contundencia fueron aspectos sobre los que medios como Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport pusieron énfasis.

En el caso de la Gazzetta dello Sport, también aprovechó su análisis para destacar a Sergio Ramos. El zaguero español sigue dando de qué hablar y trasciende como figura, a pesar de sus 39 años de edad.

