Mundial de Clubes 2025: Se estrena regla de los ocho segundos en el Ulsan vs Mamelodi Sundowns

El Mundial de Clubes 2025 estrenó formato en el que participan 32 equipos de distintas confederaciones, y con ello llegaron nuevas reglas, que también sirven como pruebas para la Copa del Mundo 2026.

Una de las nuevas reglas, es la de los ocho segundos que tendrán los arqueros para mantener el balón en sus manos. En caso de tardar más, se señalará tiro de esquina para el rival. Esta norma se estrenó en el partido ente Mamelodi Sundowns y Ulsan.

El arquero sudafricano, Ronwen Williams tuvo el balón en sus manos por más de ocho segundos, por lo que el árbitro del encuentro señaló tiro de esquina a favor de Ulsan. La decisión tuvo reacciones de extrañeza, pues fue la primera vez que sucedió en el torneo.

El árbitro, Clement Turpin levantó las manos y con los dedos señaló que se trataba de la regla de los ocho segundos. Finalmente, el club sudafricano logró la victoria en su presentación en el Mundial de Clubes.

