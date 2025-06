Marius Hoibraten se disculpa tras no saludar a jugadores de River Plate en Mundial de Clubes

Previo al inicio del encuentro entre River Plate y Urawa Red Diamonds, el capitán del club japonés, Marius Hoibraten protagonizó un momento incómodo, pues en el protocolo no le dio la mano a los jugadores del conjunto Millonario, lo que causó extrañeza en afición y equipo.

Disculpas de Hoibraten

El noruego aclaró la situación y aprovechó para disculparse con los aficionados de River Plate. Hoibraten argumentó que no entendió el protocolo y se olvidó por completo de saludar a los futbolistas rivales.

“A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía qué debíamos hacer”, inició el noruego vía Instagram.

“Parece que no me importaron ni ustedes ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con ustedes. Todo lo mejor en los próximos partidos”, sentenció Hoibraten.

Debut y triunfo

River Plate se llevó la victoria en el primer encuentro del Mundial de Clubes 2025 por 3 a 1, lo que los coloca en una posición inmejorable para avanzar de la Fase de Grupos, en el que también está Inter de Milán y Rayados de Monterrey.

