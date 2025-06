Sergio Ramos no se va conforme con el empate ante Inter: “Sin 3 puntos, uno no se va feliz”

Sergio Ramos, capitán de Rayados de Monterrey, expresó su inconformidad tras el empate 1-1 frente al Inter de Milán en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025, disputada en Estados Unidos. A pesar de haber sido nombrado Jugador Más Valioso del encuentro, el exdefensor del Real Madrid dejó claro que el objetivo era ganar y sumar tres puntos fundamentales para la clasificación.

Al término del partido, Ramos ofreció sus impresiones en entrevista con DAZN, destacando el esfuerzo colectivo del equipo regio y la dificultad de enfrentar a un rival como el Inter, actual subcampeón de la UEFA Champions League. “Al final, cuando no se gana y no se consiguen los tres puntos, obviamente uno no se va feliz al cien por ciento a casa”, señaló el central español.

Fue el MVP del partido | MEXSPORT

Durante el análisis del juego, Ramos reconoció que al Monterrey le faltó más personalidad y tranquilidad con el balón, especialmente en la construcción desde el fondo. También agregó que el equipo corrigió en la segunda mitad y logró tener más control y claridad en ataque, factores que ayudaron a equilibrar las acciones ante un adversario de gran nivel.

Sobre el funcionamiento del equipo dirigido por Domenec Torrent, Ramos se mostró positivo y elogió el planteamiento táctico, aunque insistió en que deben mejorar para el siguiente compromiso. “Hicimos lo que dijimos que era nuestra intención, jugarle de tú a tú… Este tipo de partidos tiene eso y estoy contento por el punto porque es mejor un punto que ninguno”, comentó.

No le molesta el empate | MEXSPORT

Rayados tendrá que enfrentarse a River Plate en la segunda jornada del Grupo de la Copa Mundial de Clubes 2025, un encuentro clave ante el equipo argentino que viene de vencer a Urawa Red Diamonds de Japón. Al respecto, Ramos fue claro: “Ahora hay que olvidar ya el punto sumado y empezar a pensar en el siguiente partido con River y sumar los tres puntos porque sería importante sumar de tres en tres”.

El defensor andaluz también advirtió sobre la intensidad del fútbol argentino y la exigencia del próximo duelo. “Sabemos la dificultad que tiene River porque es un equipo que va a competir hasta el último minuto, porque la sangre argentina tiene eso, son duelos individuales constantemente y vamos a ir al frente con todo a intentar conseguir un resultado positivo”.

Ya piensa en River | MEXSPORT

