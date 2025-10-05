¡Del amor al odio! Kylian Mbappé celebra el gol que se hermano metió ante el PSG

Este domingo, en la jornada siete de la Ligue One, el Lille recibió en el Estadio Pierre-Mauroy al Paris Saint-Germain, con una visita especial en la tribuna de la cancha del cuadro que se ubica en Lila Alta.

En las tribunas de la casa del Lille estaba el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien estaba apoyando a Ethan, su hermano menor, que estuvo en la banca durante gran parte del encuentro.

El PSG logró anotar después de la hora de partido, Nuno Mendes consiguió el primero del encuentro a los 66 de tiempo jugado, con lo que podían haber asegurado la victoria.

Al 81 Bruno Génésio, entrenador del Lille, hizo ingresar a Ethan Mbappé, que entró en lugar de Matías Fernández-Prado, solo cuatro minutos después, el hermano menor del 10 del Real Madrid marcó el tanto del empate, aunque las reacciones fueron muy diferentes.

Mientras Ethan no celebraba en la cancha, recordando que todavía pertenece al conjunto parisino, Kylian gritaba el gol en las tribunas del Pierre-Mauroy.

Recordemos que Kylian Mbappé llegó al Paris Saint-Germain en la temporada 2017-2018, hasta que salió de la Ciudad Luz en la 2023-2024, cuando pudo irse al Real Madrid.