UEFA 'acepta' que las ligas europeas jueguen partidos oficiales en el extranjero

Al parecer, la insurrección en UEFA está con todo y ahora, el organismo rector del futbol europeo ha tenido que salir a aceptar que cuatro equipos, dos de LaLiga y dos de la Serie A, jueguen partidos oficiales fuera de sus fronteras.

Después de un mes de consultas con todas las partes involucradas, UEFA terminó aceptando la posibilidad de que el AC Milan y de que FC Barcelona jueguen un partido de temporada regular fuera de sus respectivos países, aunque contra la voluntad del organismo rector del futbol europeo.

EL FC Barcelona jugará en Estados Unidos ante el Villarreal | AP

"Nos oponemos a que los partidos de la liga nacional se jueguen en el extranjero. Se han aprobado dos solicitudes de forma excepcional debido a lagunas regulatorias a nivel global. Nos comprometemos a consolidar la integridad de las competiciones nacionales y las perspectivas de los aficionados en las próximas reglas de la FIFA", se lee en la publicación de UEFA

Ahora, después de la aceptación de UEFA para que estos partidos se jueguen fuera de sus países, queda la aprobación de Concacaf y de la U.S Soccer para que el FC Barcelona y el Villarreal puedan jugar en suelo norteamericano a finales del 2025.

Milan también jugará fuera de Italia | AP

¿Qué partidos se jugarán fuera de España e Italia?

La UEFA aceptó que el FC Barcelona vs Villarreal se juegue en Miami, el próximo mes de diciembre, mientras que el AC Milan vs Como 1907 se llevará a cabo en Perth, Australia, y se estará disputando en enero del 2026.

El partido del campeonato español tendrá su sede en Miami, específicamente, en el Hard Rock Stadium, mientras que Santi Giménez y compañía estarán jugando en el Optus de Perth.

Ceferin y UEFA no están de acuerdo con esto | AP

Čeferin piensa en los aficionados

El Presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, habló sobre lo que está pasando con el tema de estos juegos, asegurando que esto no debe considerarse como un precedente, para que ningún equipo quiera y/o piense repetir lo que han hecho el FC Barcelona y el AC Milan.

"Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado. Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local", comentó Čeferin.

