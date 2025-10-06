OFICIAL: Brasil destituye a DT tras evaluación y malos resultados

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado hoy la destitución de Ramón Menezes como entrenador de la selección nacional Sub-20 masculina. La decisión, oficializada mediante un breve comunicado, se produce como consecuencia directa de la debacle histórica del equipo en la reciente Copa Mundial Sub-20.

Comunicado de la CBF|

El ciclo de Menezes al frente de la ‘Seleção’ juvenil ha llegado a un abrupto final, marcado por la que ya es considerada la peor participación de Brasil en un Mundial de la categoría. El equipo pentacampeón del mundo juvenil fue eliminado de manera vergonzosa en la fase de grupos, quedando además en la última posición de su sector.

El costo de la eliminación

Aunque la CBF se limitó a mencionar que la decisión se tomó tras "evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha", el contexto es ineludible. La humillante eliminación sin siquiera superar la primera ronda, algo inédito en la historia de Brasil en este torneo, puso una presión insostenible sobre el cuerpo técnico.

Menezes, que también tuvo un breve e interino paso por la selección principal, había generado grandes expectativas tras dirigir al equipo a la victoria en el Campeonato Sudamericano Sub-20. Sin embargo, el desempeño en el escenario global fue un contraste brutal, demostrando una falta de cohesión y un nivel táctico insuficiente para la élite mundial.

Brasil eliminado del Mundial Sub 20

Agradecimiento futuro Incierto

En su nota, la Confederación agradece el "compromiso y dedicación" de Menezes, destacando su profesionalismo tanto en la Sub-20 como en "otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización". Este lenguaje protocolario busca suavizar una medida que, en el fondo, es una respuesta contundente al clamor popular y de la prensa deportiva brasileña.

Con la salida de Menezes, la CBF inicia ahora la búsqueda de un nuevo estratega que logre reencauzar el proyecto de las categorías inferiores, crucial para el futuro del fútbol brasileño.

Ramón Menezes fue destituido | IMAGO7