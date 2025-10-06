¡No más Azteca! Siguen los cambios en el Coloso de cara al 2026

Las modificaciones en el Estadio Azteca continúan, a 248 días del inicio de la Copa del Mundo la entrada del Coloso de Santa Úrsula ha sido totalmente removida, lo que indica que las remodelaciones en el exterior del inmueble están cerca de comenzar.

Anteriormente, los marcos que estaban ubicados en puerta tres y puerta uno del Coloso de Santa Úrsula habían sufrido un ligero cambio, el nombre de Azteca había sido tapado y solo quedó Estadio al descubierto. Ahora, esa estructura ya no existe más.

La remodelación del Estadio Azteca sigue en marcha | MEXSPORT

Comienza la remodelación del estacionamiento

El Coloso de Santa Úrsula también está comenzando a cambiar en su interior, aunque no presenta una nueva modificación en las gradas o en el terreno de juego.

Las modificaciones en el estacionamiento del Estadio Azteca comenzaron hace algunos días, además de que también se ha comenzado a “limpiar” la estructura exterior del inmueble.

El pasado fin de semana, el Azteca vivió el evento de presentación del Trionda, balón con el que se jugará la próxima Copa del Mundo, aunque este evento se realizó en la explanada exterior del inmueble.

El Estadio Azteca continua su remodelación | MEXSPORT

¿Cuándo reabre el Estadio Banorte?

Si todo sale bien, y las remodelaciones terminan a tiempo, el Estadio Banorte reabrirá sus puertas al público el próximo mes de marzo, cuando México juegue uno de sus dos partidos amistosos de la última Fecha FIFA antes del arranque de la Copa del Mundo.

Recordemos que en el Coloso de Santa Úrsula se estarán jugando cinco partidos de la Copa del Mundo, tres de fase de grupos, uno de Dieciseisavos de Final y el último de Octavos de Final.

Ya no habrá más Estadio Azteca | MEXSPORT