Tripleta mexicana volverá a arbitrar en el Mundial Sub-20 en Chile

Las árbitras mexicanas continúan abriendo camino en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se celebra en Chile. Sus actuaciones en la fase de grupos les ha valido ser designadas para dirigir en los Octavos de Final.

La terna compuesta por Katia Itzel García como árbitra central, junto con Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes, fue elegida para impartir justicia en el duelo entre Japón y Francia.

Las árbitras mexicanas siguen haciendo historia | MEXSPORT

Este partido correspondiente a la ronda de eliminación directa del torneo juvenil. Su nombramiento refuerza el reconocimiento que el arbitraje mexicano femenino ha ganado en los últimos años.

Un paso más en su camino mundialista

El compromiso entre las selecciones de Japón y Francia se disputará este miércoles 8 de octubre de 2025, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, uno de los escenarios más emblemáticos de Santiago de Chile. La cita marcará el tercer partido de esta tripleta mexicana en el campeonato.

La tripleta mexicana estará en el juego de Japón | MEXSPORT

Tres juegos, tres actuaciones destacadas

Antes de esta designación, el grupo arbitral mexicano ya había tenido participación en dos compromisos previos: el Italia vs. Australia de la primera jornada y el Colombia vs. Noruega en la segunda ronda.

Katia Itzel García, líder en el campo

Con una trayectoria sólida y experiencia en torneos internacionales, Katia Itzel García continúa consolidándose como una de las referentes del arbitraje femenino latinoamericano.

Las árbitras mexicanas siguen avanzando en el mundial | MEXSPORT

Las asistentes Karen Díaz Medina y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán complementan un equipo mexicano en esta competencia internacional. Además de Japón e Italia, veremos partidos de alta frecuencia, Colombia vs Sudáfrica, Argentina vs Nigeria, Paraguay vs Noruega.

Las tres árbitras tendrán un juego más | MEXSPORT