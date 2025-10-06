¿Cuál es el criterio de desempate en los Octavos de Final del Mundial de Chile Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 y otras más tendrán sus primeros duelos de Eliminación Directa en la Copa del Mundo de Chile. De cara a los Octavos de Final, estos son los criterios de desempate en el certamen.

¿Qué pasa si un partido queda en empate en los 90 minutos?

Como en la mayoría de los torneos de FIFA, en caso de un empate en los 90 minutos se tendrá que jugar una prórroga.

"En las fases de eliminación directa, si un partido termina en empate, se jugará una prórroga, que consta de dos periodos de 15 minutos cada uno. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos de la prórroga. Los jugadores deberán permanecer en el terreno de juego durante ambos intervalos", se lee en el reglamento de FIFA.

¿Hay penaltis?

De igual forma, en caso de que la igualdad prevalezca en la prórroga, el reglamento indica que habrá una tanda de penaltis.

"Si el partido siguiera empatado después de la prórroga, se decidirá el ganador con una tanda de penaltis conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Juego", agrega el Reglamento.

Chile, el rival de la Selección Mexicana

El tricolor de Eduardo Arce enfrentará al equipo anfitrión en Octavos de Final. El conjunto chileno pasó de ronda como el segundo mejor equipo del Grupo A, en un certamen que inició de más a menos.

El equipo andino no logró encontrar su mejor nivel y terminó por conformarse con un segundo puesto con una sola victoria. Por su parte, el cuadro mexicano también logró entrar como el segundo mejor equipo de su sector, aunque sin perder un sólo partido.

