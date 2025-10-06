¡Grande, Matías! El gran discurso de Almeyda previo al Sevilla vs Barcelona

Matías Almeyda y Sevilla lograron hacer un gran partido ante Barcelona, que terminó con una goleada de los Blanquirrojos sobre los Blaugranas. Tiempo después de la victoria del conjunto sevillista, el equipo compartió por medio de sus redes sociales el discurso que dio el entrenador argentino a sus jugadores.

"Piensen que somos elegidos para estar en este momento acá. Tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos de que este equipo no gana acá hace 10 años", comentó 'El Pelado'.

Almeyda | @SprintDeRakitic

Después de esa primera frase, Almeyda continuó su discurso. "10 años... Más motivación que esa no pueden tener. Ustedes los pueden romper para marcar un camino. No es una final, no son partidos decisivos, es orgullo".

El momento cumbre de la charla del argentino llegó cuando alentó a sus jugadores para jugar con el corazón, pero también con algo más. "Cuando juegas con orgullo, juegas con esto", comentó mientras se golpeó el pecho haciendo referencia al corazón. "Y cuando juegas con esto (con el corazón), juegas con esto", añadió mientras se tocaba la zona de los genitales.

Con Sevilla | @cristobalsoria

¿Cómo le ha ido a Almeyda en Sevilla?

En las primeras ocho jornadas de LaLiga, Matías Almeyda logró cambiar el semblante de un Sevilla que años atrás luchó por no descender. El argentino llegó al cuadro sevillista como un baldazo de agua fría, y los números han sido alentadores.

Matías Almeyda y su equipo comenzaron de manera dubitativa su andar en LaLiga, sin embargo, con el paso de las jornadas, el equipo encontró la fórmula del 'Pelado'. Al momento, el conjunto Blanquirrojo es el sexto lugar del campeonato español, con 13 puntos.

Con Sevilla | @_MiguelPG_

Su reacción tras la victoria

De igual forma, el entrenador comentó en conferencia de prensa sus sensaciones después del partido. Almeyda agregó que no fue un partido fácil, pero con los errores del conjunto blaugrana, su equipo aprovechó y se puso al frente.

"Se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo formas, entrega, lucha, amor propio. Teniendo en cuenta el rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido, en el público y en el vestuario", comentó el argentino.

Victoria | AP