¿Peligran los puestos de Piojo Herrera y Luis Fernando Tena en esta Fecha FIFA?

La Fecha FIFA dará inicio con un nuevo capítulo; sin embargo, también generará tensión para dos de los principales entrenadores mexicanos en el extranjero; Miguel ‘Piojo’ Herrera y Luis Fernando Tena que con Costa Rica y Guatemala respectivamente buscarán la victoria.

La Fase de clasificación de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 empieza tomar color para diversas selecciones; pero, para ambos entrenadores el panorama es complejo y podría catapultar alejarse del sueño de la justa veraniega.

Guatemala de Tena

La Selección de Guatemala necesita de un triunfo, y es que después de su dos partidos en el Grupo A apenas suman una unidad tras el empate y derrota en el inicio de este clasificatorio y por ahora se encuentran en el último lugar.

‘El Flaco’ quien sigue consolidando una generación joven de futbolistas con los centroamericanos tendrá par de partidos complejos que se tiene al menos presupuestado un triunfo; los Chapines se miden a Surinam en Paramaribo y posteriormente a El Salvador.

Contra los salvadoreños buscará revancha después de que ya se vieron en esta instancia donde terminó sucumbiendo y se ha tornado uno de los rivales más fuertes en sus sector, sin duda será el rival al que Luis Fernando Tena buscará sacarle puntos.

Costa Rica de Miguel Herrera

Mientras tanto, Costa Rica de Miguel ‘Piojo’ Herrera se encuentra en el grupo C, no están muy lejos de la situación que vive Guatemala en su respectivo sector, si bien los Ticos no han perdido tampoco han podido ganar.

Los dirigidos por el ‘Piojo’ han empatados sus dos primeros enfrentamientos, por lo que son segundos de su sector y registran cuatro goles a favor y cuatro en contra número muy parejos que no reflejan su condición de ser favoritos.

En esta Fecha FIFA tendrán dos partidos relativamente complicados el primero de ellos ante el líder de grupo Honduras; posteriormente se medirán a Nicaragua en San José, en otra prueba clave para asegurar su cuarta clasificación mundialista.

