'Piojo' Herrera prefirió quedarse con Costa Rica que dirigir en Brasil: "Tengo un compromiso"

Parece que no hay jugador o entrenador que se resista a los billetazos del futbol brasileño, ¿O sí?, Miguel Herrera, en entrevista, aseguró que fue buscando por equipos del brasileirao, negándose a salir de la Selección de Costa Rica.

En la charla que tuvo con ESPN, el exentrenador de la Selección Mexicana de Futbol, de acuerdo a diversos reportes de diversos medios, comentó que hubo interés de varios equipos brasileños para hacerse de sus servicios, aunque el estratega mexicano agradeció el interés y se negó a continuar negociando.

“Ni de billete llegamos a hablar, tengo un compromiso acá, y es un compromiso muy claro. Prometí venir a Costa Rica para trabajar, no para depender de una cláusula, decir que la paguen y me vaya. Vale más mi palabra que cualquier carretada de dinero. Estoy muy agradecido con Nacho y Osael Maroto, hicimos un compromiso de lealtad”, comentó Miguel Herrera.

Los rumores indican que el equipo interesado en Miguel Herrera era el Fluminense, que pensaba en 'El Piojo' para dirigir desde el Mundial de Clubes, algo que no fue posible tras la negativa del mexicano.

