Pumas explica el minuto de silencio previo al partido ante Chivas

Antes del inicio del encuentro entre Pumas y Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, el Estadio Olímpico Universitario tuvo un momento de total respeto. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria de José Antonio 'Espátula' Rodríguez, exjugador del club auriazul y pieza clave en el histórico ascenso de 1962.

A través de un comunicado, el Club Universidad Nacional explicó el motivo del homenaje, destacando la trayectoria del futbolista que formó parte de una generación que marcó el camino del equipo hacia la Primera División. "Esta noche, antes del inicio de juego, guardamos un minuto de silencio en memoria del jugador José Antonio 'Espátula' Rodríguez, quien fuera parte del equipo de ascenso en 1962. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos", expresó la institución universitaria.

'Espátula' está ubicado a la derecha del portero en la fotografía | X: @PumasMX

El legado de 'Espátula' Rodríguez con Pumas

José Antonio Rodríguez, conocido cariñosamente como 'Espátula', fue estudiante de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y se integró al equipo en 1958, cuando los Pumas todavía militaban en la Segunda División. Su talento como mediocampista izquierdo y su constancia dentro del campo lo convirtieron en una de las figuras más importantes del plantel que logró el ascenso a Primera División.

Durante la temporada del ascenso, participó en 28 de los 30 partidos, siendo el cuarto jugador con más minutos disputados en aquella histórica campaña. Su esfuerzo y compromiso fueron fundamentales para consolidar al club universitario como una de las instituciones deportivas más representativas del país.

El minuto de silencio se dio después de una fuerte lluvia | Imago7

Ya en el máximo circuito, Rodríguez defendió los colores azul y oro hasta el torneo 1964-1965, acumulando 56 encuentros oficiales con Pumas. Posteriormente, continuó su carrera profesional con Monterrey y Cuautla, dejando una huella de profesionalismo y dedicación en cada uno de los equipos que representó.

El exfutbolista falleció el pasado lunes 29 de septiembre, noticia que conmocionó al entorno universitario y al futbol mexicano. La directiva de Pumas, excompañeros y aficionados enviaron sus condolencias a los familiares del histórico mediocampista.

Chivas visitó a Pumas en el cierre de la Jornada 12 | Imago7

Semana de luto en el futbol mexicano

El futbol sudamericano y mexicano atraviesa días de luto. Este viernes se confirmó el fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos, mejor conocido como Edú Manga, exvolante brasileño de 58 años que brilló en clubes como América, Palmeiras, Corinthians y Universidad Católica, además de representar a la Selección de Brasil en la Copa América de 1987 y en las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990.

El Palmeiras, club donde inició su carrera y alcanzó reconocimiento durante la década de los 80, confirmó la noticia a través de un comunicado: “Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos, Edú Manga, ídolo de la afición en la década de 1980. Marcó 44 goles en 188 partidos y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña”, expresó la institución paulista.

Semana de malas noticias en el futbol de México | Imago7