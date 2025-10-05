JJ Macías titular ante Chivas; ¿cómo le ha ido previamente ante su exequipo?

Pumas y Chivas se enfrentan en la Jornada 12 antes de la nueva pausa que tendrá la Liga MX debido a la Fecha FIFA de octubre. Uno de los detalles que ha traído este partido es la ausencia de Guillermo Martínez, quien estará fuera lo que resta del torneo; ante dicha baja, quien ha tomado su lugar es José Juan Macías, adueñándose de la titularidad desde el partido en contra de Chivas, el equipo que lo debutó.

Como ha sido una costumbre a lo largo de la historia reciente, cuando un jugador canterano del Rebaño sale del equipo rojiblanco, le suele ir mejor en el equipo al que llega tras su salida, pero, ¿cómo le ha ido a Macías enfrentando a su primer equipo en Primera División?

Macías vuelve a ser titular con Pumas | Imago7

De inicio en su nueva 'casa'

Esta no será la primera vez que José Juan Macías inicie en un partido en contra de Guadalajara, pero sí será el más reciente de ellos, esta vez con su cuarto equipo en la Liga MX después de haber pasado también por las filas de León y Santos Laguna. Con la responsabilidad de ser el delantero titular de Efraín Juárez, el ex del Rebaño buscará anotarle una vez más a un 'viejo conocido'.

Después de debutar en el torneo de Apertura 2017, JJ Macías ha tenido varias salidas de Chivas, con la primera de ellas en el 2019 cuando fue a León y vivió el mejor momento de su carrera, manteniéndose por un año y siendo uno de los mejores goleadores de la competencia durante su estancia como esmeralda.

Macías fue goleador en su paso por 'La Fiera' | Imago7

En ese mismo año que estuvo en préstamo, Macías anotó goles en contra de su exequipo durante los dos partidos que los enfrentó, desatando la polémica en uno de ellos cuando en un festejo, besó el escudo de los 'Panzas Verdes' desatando la molestia de los aficionados rojiblancos, quienes no lo volvieron a recibir de la misma manera a su regreso al redil.

En su corto paso como jugador de Santos Laguna, José Juan no le volvió a anotar a Guadalajara, además de haber estado lesionado en gran parte del tiempo de los dos torneos que estuvo en el equipo de Torreón.

JJ ha sufrido de muchas lesiones en su carrera | Imago7

Los números de José Juan Macías en Chivas

Durante sus diferentes etapas como jugador del Rebaño Sagrado, José Juan Macías mostró destellos del gran delantero que prometía ser desde su debut, aunque las lesiones y la irregularidad marcaron buena parte de su trayectoria. En total, el atacante disputó 94 partidos oficiales con la playera rojiblanca, registrando 27 goles, cifra que lo colocó como uno de los canteranos más productivos del club en los últimos años, pese a su corta edad.

Su último gol con Chivas se dio en un Clásico Tapatío ante Atlas, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2022, un tanto que no fue suficiente para evitar la eliminación del equipo dirigido entonces por Ricardo Cadena. Aquella anotación representó también un cierre de ciclo para Macías, quien poco después enfrentó un nuevo proceso de recuperación tras una lesión que lo alejó varios meses de las canchas.

Macías festejando su primer gol con Chivas | Imago7

A pesar de los altibajos, José Juan siempre fue considerado un jugador con potencial para ser referente del ataque rojiblanco, especialmente por su olfato goleador y su capacidad para aparecer en momentos clave. Sin embargo, las circunstancias y la competencia interna dentro del plantel impidieron su consolidación definitiva, lo que terminó por abrirle las puertas hacia nuevos retos en otros equipos de la Liga MX, donde ahora busca reencontrarse con su mejor versión.