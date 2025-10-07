Jordi Alba, histórico jugador del Barcelona, anuncia su retiro

Jordi Alba, histórico jugador del FC Barcelona, hizo el anuncio oficial de su retiro, el lateral por izquierda confirmó que colgará los tachones al finalizar la temporada con el Inter Miami, en donde podría cerrar con broche de oro alzando el título de la MLS.

Inter Miami l AP

Fue a través de un emotivo clip en sus redes sociales que resaltó la noticia, a sus 36 años, titulado ‘Todo final es un nuevo comienzo: “Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional.

“Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, resaltó en parte de su video.

“Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta la filial del Barca, pasando por Barberá, Lleida y Jabac. Gracias al FC Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, resaltó.

Histórico jugador del Barcelona l FCBarcelona

Jordi Alba mandó sus agradecimientos: "Gracias a la Selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón. Gracias al Inter Miami por dejarme de ser parte de un club nuevo y en crecimiento. Es difícil vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena"

Barça despide a Jordi Alba

El FC Barcelona despidió, a través de sus redes sociales, a su lateral izquierda a quien acompañó por 11 temporadas (desde 2012 hasta 2023) con tres frases: “Un lateral único. Historia del Barça. Gracias, Jordi”, acompañada de una imagen con los colores del conjunto Blaugrana.

Jordi Alba l FCBarcelona

¿Cuál fue el palmarés?

Jordi Alba se retira como una leyenda del Barcelona donde conquistó: Seis Ligas, una Champions League, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

Cabe mencionar que, con la Selección Española también triunfó con una Eurocopa y una Nations League; mientras que, con el Inter Miami recientemente alzó una Leagues Cup y una Supporters’ Shield y todavía buscará con el conjunto rosado la MLS antes de retirarse.

Jordi Alba deja las canchas l FCBarcelona