Jordi Alba firmó extensión de contrato con Inter Miami

El defensor español, Jordi Alba, renovó su contrato con Inter de Miami y ahora está vinculado con el club hasta 2027.

A través de un comunicado, el equipo de la Florida dio a conocer la noticia y compartió el sentir de Alba por este acuerdo.

X: @InterMiamiCF

El zaguero dijo sentirse muy feliz en la institución y reafirmó su compromiso de seguir compitiendo para ganar títulos.

"Estoy feliz de renovar contrato porque tengo ganas de seguir compitiendo, y por cómo me siento en el club, con el cariño que recibo de la afición en cada partido. He estado muy cómodo estos dos años y me siento muy querido por toda la afición. Tenemos ese deseo de seguir compitiendo, de seguir ganando y, con suerte, ganar tantos títulos como sea posible".

Messi y Jordi Alba festejan un gol | AP

Los números de Alba con Inter Miami

Tras su arribo en 2023, Jordi Alba registra 69 partidos disputados con las Garzas, en los cuales ha anotado ocho goles y brindado 22 asistencias.

Además, ha conquistado dos títulos: Leagues Cup 2023 y Supporters Shield (Copa de Estados Unidos) 2024.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Ciao! Sérgio Conceicao y Joao Félix dejarán al Milan a final de temporada