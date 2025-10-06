¿Cuáles son los jugadores de Liga MX que fueron convocados por sus Selecciones en esta Fecha FIFA?

El balompié mexicano tendrá a 35 representantes en el próximo parón internacional, en el que destacan siete del América

Base águila | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
6 de Octubre de 2025

La Fecha FIFA iniciará en unos días y con ello una gran parte de jugadores dejarán sus clubes locales y partirán a sus Selecciones. En el caso de la Liga MX, 35 jugadores fueron convocados para los cotejos internacionales, de los cuales destacan siete jugadores del América.

De igual forma, de los 18 equipos de la Liga MX, solamente Querétaro y Necaxa fueron los únicos que no aportaron ni un solo jugador para la Fecha FIFA. Ambos conjuntos son de los peores del Apertura 2025, sin embargo, Puebla, último lugar del campeonato, logró sumar a un seleccionado.

Sin convocatoria | IMAGO7
Sin convocatoria | IMAGO7

¿Quiénes son los seleccionados?

Las Águilas son el equipo que más jugadores aportó tanto a la Selección Mexicana, con seis jugadores. Además, Alejandro Zendejas, atacante con gran momento, también tuvo su convocatoria para los partidos amistosos de Estados Unidos.

  • Luis Ángel Malagón (México)
  • Ramón Juárez (México)
  • Israel Reyes (México)
  • Kevin Álvarez (México)
  • Erick Sánchez (México)
  • Alexis Gutiérrez (México)
  • Alex Zendejas (Estados Unidos)
Alejandro Zendejas | IMAGO7
Alejandro Zendejas | IMAGO7

Después del América, Cruz Azul logró que cinco de sus jugadores fueran seleccionados, aunque uno de 'rebote'. Willer Ditta se incorporó a la Selección Colombiana, todo por la lesión de Yerry Mina.

  • Jorge Sánchez (México)
  • Erik Lira (México)
  • Carlos Rodríguez (México)
  • Kevin Mier (Colombia)
  • Willer Ditta (Colombia)
En busca de un lugar | IMAGO7
En busca de un lugar | IMAGO7

Los demás convocados

Atrás de La Máquina, con cuatro jugadores respectivamente, León y Pumas prestaron a sus jugadores. Sin embargo, ninguno de los dos equipos aportó un sólo futbolista para la Selección Mexicana.

  • León: James Rodríguez (Colombia), Ismael Díaz (Panamá), Rodrigo Echeverría (Chile), Nicolás Fonseca (Uruguay).
  • Pumas: Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Aaron Ramsey (Gales), Ángel Azuaje (Venezuela).
  • Toluca: Jesús Gallardo (México), Marcel Ruiz (México), Alexis Vega (México).
  • Chivas: Raúl Rangel (México), Luis Romo (México).
  • Monterrey: Germán Berterame (México).
  • Tigres: Diego Lainez (México).
  • Puebla: Nicolás Díaz (Chile).
  • Mazatlán: Édgar Bárcenas (Panamá).
  • Atlas: Diego González (Paraguay).
  • Santos Laguna: Antony Lozano (Honduras).
  • Juárez: José Luis Rodríguez (Panamá).
  • Tijuana: Shamar Nicholson (Jamaica).
  • Pachuca: Enner Valencia (Ecuador).
  • Atlético San Luis: Juan Manuel Sanabria (Uruguay).
Regresa con Gales | IMAGO7
Regresa con Gales | IMAGO7

