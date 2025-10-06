¡Se acabó el amor! Afición de Pumas evita hacer el Goya después de la derrota ante Chivas

Pumas ha entrado en una crisis en el Apertura 2025, sumando su tercera derrota consecutiva junto a un empate que los deja con cuatro partidos al hilo sin conseguir una victoria a lo largo de las últimas jornadas en el presente torneo de Liga MX. La molestia de la afición ha llegado a un punto bastante alto, pues al terminar el partido contra Guadalajara, tras haber perdido 1-2, los aficionados presentes evitaron hacer la tradicional despedida.

Es costumbre que, al terminar un partido como locales, Pumas se despide de su equipo acercándose a las tribunas para hacer el tradicional Goya; sin embargo, la respuesta fue completamente diferente a la esperada, dejando un sabor amargo en los jugadores.

Derrota dolorosa en casa | Imago7

Derrotados y abandonados

La derrota que Pumas ha sufrido en contra de Chivas ha detonado una situación adversa más en la institución auriazul, pues cuando se intentaban despedir de su afición, estos optaron por entonar un cántico en contra de sus propios jugadores, el cual menciona que deberían de "poner hues**", refiriéndose completamente a los últimos tres partidos, en los cuales no pudieron sacar ni una sola victoria.

Dicha situación reflejó decepción en todos y cada uno de los jugadores, quienes se percataron de manera inmediata que los aficionados no quisieron seguir con el protocolo del final de cada partido como muestra de protesta por los partidos en los que no se han podido conseguir resultados favorables, además de los años sin conseguir un campeonato más.

¿Cuáles son los desastrosos resultados de Pumas en las últimas jornadas?

La última victoria de Pumas en el torneo se remonta a la Jornada 8 cuando vencieron por goleada de 1-4 a Mazatlán en el Estadio El Encanto; a partir de ese momento, ninguno de los partidos posteriores han sido favorables para el equipo dirigido por Efraín Juárez, ya que a la siguiente jornada empató a un gol frente a Tigres en 'casa', en la siguiente visitó a Bravos y comenzó la debacle.

Ese partido frente al cuadro fronterizo fue la primera de tres derrotas al hilo, pues fueron derrotados 3-1; posteriormente regresaron a la Ciudad de México para enfrentar el Clásico Capitalino ante América, el cual perdieron 4-1 y, por si fuera poco, regresaron a su estadio para ser derrotados ahora por Chivas, en un partido en el que dejaron ir la victoria por la voltereta rojiblanca y después el empate por un penal fallado de la 'Pantera' Angulo.

Guadalajara venció a Pumas en la Jornada 12 | Imago7

Cierre de torneo

Pumas encara unas semanas de descanso por Fecha FIFA, tal y como los 17 equipos restantes están haciendo; al regresar, los universitarios tendrán que enfrentar el partido de la Fecha 13 ante Rayados en el 'Gigante de Acero'; posteriormente recibirán a Atlético San Luis y en la Jornada 15 visitarán al León de Nacho Ambriz y James Rodríguez.

Sus dos últimas jornadas las cerrará enfrentando a Xolos de local y a Cruz Azul como 'visitante' en el Estadio Olímpico Universitario. De momento, los auriazules se encuentran en la posición 10 con 13 puntos, aún aferrándose a puestos de Play In, en donde si el torneo terminara hoy mismo, su rival sería su derrota más reciente, Chivas.

Keylor Navas ha sido el capitán del equipo desde su llegada | Imago7