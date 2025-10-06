Afición de Chivas responde a petición de retirar jersey de Omar 'N' del Museo del Akron: "la historia es la historia"

El caso de Omar ‘N’ se convirtió en algo de interés nacional, dado a la relevancia del personaje involucrados. El máximo goleador de las Chivas era considerado un emblema de la institución, sin embargo, el delito del cual es acusado comenzó una gran mancha en su carrera.

Ante esto, varias páginas en redes sociales y aficionados exigieron el retiro de su playera del Museo del Akron, estadio del Rebaño Sagrado. El jersey se encuentra en el coloso de Zapopan con el apellido del jugador y el número 123, la cantidad de goles que hizo con la institución rojiblanca.

La playera en el Museo | @MXESTADIOS

¿Qué dice la afición de Chivas ante dicha petición?

La afición del conjunto de Guadalajara se mostró dividida ante dicha petición. Por un lado, diversos fanáticos estuvieron de acuerdo con retirar el jersey, pues consideran que la acción de Omar ‘N’ es “demasiado grave”; aunque otros argumentaron que “no se deben mezclar las cosas”.

Mensaje de la afición | Captura de pantalla

"¿Por qué? Culpable o no de lo que se le acusa, seguirá siendo parte de la historia de Chivas, lo quieran o no. Además, de lo que hoy lo acusan, es posterior a lo que fue como jugador", comentó un aficionado.

"Sí, deben quitarla de inmediato, mandar un comunicado que, aunque evidentemente sus logros quedan para siempre, la institución y su imagen estuvieron, están y estarán por encima de un jugador", agregó otro.

Mensaje de la afición | Captura de pantalla

El caso de Omar ‘N’

Hace un par de días salió a la luz la orden de aprehensión en contra de Omar ‘N’, de 45 años. El exjugador de Chivas, Cruz Azul, Atlas y la Selección Mexicana fue acusado del delito de abuso sexual infantil.

Al momento, el máximo goleador del Rebaño Sagrado se encuentra en prisión preventiva, mientras su situación se esclarecerá el próximo viernes. El abogado del exfutbolista no ha hecho una declaración al respecto.

Omar 'N' | ESPECIAL