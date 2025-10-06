¿Efraín Juárez se va de Pumas? Esto es lo que se sabe

Los Pumas siguen al borde de quedarse sin Play-In, el conjunto universitario ligó su cuarto partido sin conocer la victoria tras caer ante las Chivas en la Jornada 12 del Apertura 2025, por ahora, se mantendrán en la décima posición durante el parón de Fecha FIFA.

Efraín Juárez l IMAGO7

Sin embargo, las críticas sobre Efraín Juárez han acrecentado pero el estratega continuará al mando de los felinos, con información de Carlos Ponce de León se confirmó que el mexicano continuará su proyecto en El Pedregal.

“No se va Efraín Juárez, no se va a ir, todavía no se va, la paciencia se va extender para el siguiente torneo que es donde la directiva espera cosechar algo”, resaltó el periodista durante la emisión de este lunes en ‘Infiltrados’ (Programa que puedes seguir a partir de las 13:00hrs por las plataformas de RÉCORD).

Efraín Juárez se queda l IMAGO7

Mal AP2025 con Efraín Juárez

Efraín Juárez no ha tenido el inicio que esperaba, el mexicano no alcanza el 40% de efectividad tras 12 jornadas disputadas en el actual torneo y el conjunto Auriazul está al borde de quedar eliminados en la fase regular.

Además de la baja efectividad Efraín Juárez ha tenido el peor arranque de torneo de Pumas de los últimos cinco. Luego del juego ante Chivas en CU, el Club Universidad Nacional tiene apenas 13 puntos, lo que lo coloca en la décima posición. Asimismo, los felinos registran 15 goles y han recibido 19, con una diferencia de -4.

Cabe mencionar, que más allá de la importancia de los resultados, el extécnico de Atlético Nacional ha tenido como mayor problema el tema disciplinario, motivo por el que no pudo estar en el reciente juego en Ciudad Universitaria tras ver la expulsión ante América.

Efraín Juárez en partido de Pumas l IMAGO7

¿Efraín Juárez tiene una conducta inapropiada?

Juárez había mostrado situaciones de comportamiento inadecuado en su paso por el Atlético Nacional, más allá de los títulos; Liga y Copa, y es que estuvo resaltado por episodios de disciplina que generó controversia en el futbol colombiano.

Aunque, cabe mencionar que lo más sonado en ese momento no fue tanto por un desacuerdo con el árbitro sino por la forma de celebración frente a la afición del rival, cuando se dio el choque entre Atlético Nacional y Santa Fe.