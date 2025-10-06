Willer Ditta de Cruz Azul sustituye a Yerry Mina en la convocatoria de Colombia para enfrentar a México

El inicio del mes de octubre ha traído una nueva Fecha FIFA en el 2025, en donde las selecciones de Europa seguirán buscando meterse a la Copa del Mundo de 2026; sin embargo, también hay otros combinados nacionales que ya se han clasificado, por lo que para mantenerse en buena forma y buscar tener sus listas completas de cara al próximo año, tendrán que medirse a algunos rivales en partidos amistosos.

Una de esas selecciones es Colombia, quienes tendrán un par de encuentros, con un anfitrión del Mundial como uno de sus rivales, ya que México está metido en la agenda del combinado cafetalero.

Mina se quedó fuera de la convocatoria colombiana | AP

Bajas colombianas

Aunque el entrenador de Colombia Néstor Lorenzo ya tenía completa su lista de convocados, una desafortunada lesión ha puesto en aprietos al cuerpo técnico, pues se ha tenido que buscar a un sustituto inmediato para entrar a la lista en lugar de Yerry Mina, exjugador del Barcelona, tal y como fue comunicado en las redes sociales de la escuadra cafetalera.

"El jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores. En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia", se puede leer en el comunicado.

Ditta es el sustituto de Mina | Imago7

De la Liga MX al foco internacional

Tras sus buenas actuaciones en el futbol mexicano, Willer Ditta se ha ganado la oportunidad de representar a su selección nacional, sumándose tanto a su compañero y portero de Cruz Azul, Kevin Mier, además de otros nombres importantes como Dávinson Sánchez, Johan Mojica, James Rodríguez, Yáser Asprilla, Álvaro Montero, Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.

A pesar de que la baja de Mina significa una complicación, el cuerpo técnico de Lorenzo y el mismo entrenador ya han expresado que esperan que la recuperación de su defensor sea rápida, pues la cuenta regresiva para la Copa del Mundo cada vez es menor.

Lorenzo ha llamado a Ditta desde la liga mexicana | Imago7

¿A quién enfrentará Colombia en la Fecha FIFA?

La selección cafetalera en estos enfrentamientos internacionales que inician el mes de octubre se medirá a un par de rivales complicados; sin embargo, ambos son dos equipos que no se han preocupado por participar del torneo, pues son dos de los tres anfitriones que albergarán la primera Copa con 48 selecciones.

El primer partido de los colombianos será en contra de México en el AT&T Stadium de Dallas, con fecha del próximo sábado 11 de octubre en el estadio de los Vaqueros de la NFL. Posteriormente, el siguiente rival será Canadá, con sede en el Red Bull Arena de New Jersey.

Aguirre también ha dado su lista de convocados | Imago7