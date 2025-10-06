¿Para qué te traje? Así fue la increíble falla de Anthony Martial con Rayados de Monterrey

Uno de los fichajes más importantes de la Liga MX este torneo y de tiempo atrás sin duda fue la llegada de Anthony Martial a Rayados. Sin embargo, el francés ex del Manchester United ya está viviendo en carne propia lo que es el futbol mexicano y tuvo su primera gran falla con Monterrey.

Martial 'se come goL cantado' en Rayados vs Xolos | IMAGO7

Rayados empató 2-2 ante Xolos en el cierre de la Jornada 12 en duelo disputado en la frontera, duelo que pudo terminar con marcador favorable al conjunto regio si no hubiese sido porque Anthony Martial desaprovechó la ocasión más clara del encuentro.

Así fue el error de Anthony Martial

Con el marcador empatado y el cronometro marcando 93 minutos disputados, Rayados tuvo a balón parado lo que fue la oportunidad perfecta para gol: 'Tecatito' cobró el tiro de esquina desde la punta izquierda, Berterame a primer palo peina el balón y Anthony Martial —sin marca, frente al arco y dentro del área chica— manda su remate de cabeza por un lado de la portería.

¡Cabezazo a gol fallido de Anthony Martial (Monterrey) ante Club Tijuana! Narración de @AgomezlunaM para TUDN USA pic.twitter.com/mbN8GXwC5Q — lilboimx (@lilboimx) October 6, 2025

La falla de Martial fue tan clara y tan grave que el propio francés se mostró desconcertado. El dorsal '9' de Rayados se puso durante varios segundos en cuclillas después del remate, recompuso la postura, se llevó las manos y la camiseta a la cara en señal de vergüenza y no le quedó más que agradecer y pedir perdón a sus compañeros por el pase para gol que no logró concretar.

Esta falla de Martial le puede terminar costando bastante caro a Rayados, pues al no meter el gol y dejar escapar los tres puntos, Monterrey perdió el segundo puesto de la tabla ante el América y podría terminar teniendo repercusiones en la Liguilla por el tema de la localía y el criterio de desempate.

Martial tiene primera gran falla en México | IMAGO7

Martial sigue en blanco en la Liga MX

Hasta el momento Anthony Martial ha visto actividad en cuatro partidos desde que llegó a la Liga MX, tres de ellos ingresando como suplente y disputando un total de 162 minutos. Lamentablemente para la causa del club regiomontando, su fichaje bomba aún no tiene su primera contribución de gol pues el francés aún no registra anotación o asistencia.

Martial aún no se estrena con Rayados | IMAGO7