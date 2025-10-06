Carlos Hermosillo y compañía arremeten contra Pumas: “Es la mentira más grande, dan pena”

Los Pumas siguen en caída libre en el Apertura 2025, el conjunto dirigido por Efraín Juárez sigue tambaleándose rumbo al Play-In, luego de la derrota en Ciudad Universitaria 1-2 ante las Chivas del Guadalajara.

Los universitarios no viven un buen momento y los críticos han salido a relucir sus opiniones, en su mayoría han sido contundente sobre la actualidad del equipo asegurando que el equipo ha perdido la identidad.

Pumas no levanta l IMAGO7

¿Qué dijeron sobre Pumas?

Tras la derrota en CU, el programa deportivo de ‘La Última Palabra’ fue contundente en donde todos sus analistas estuvieron de acuerdo en que Pumas está desahuciado; Carlos Hermosillo aseguró que son una mentira.

“Pumas es la mentira más grande, décimo lugar con 13 puntos de 36 posibles, lamentable. No tienen identidad ya”, aseguró el exjugador mexicano tras el análisis de los Pumas que apenas registran tres victorias en el torneo.

Pumas cae ante Chivas l IMAGO7

Por su parte, Alex Blanco resaltó su postura y aunque dejó un contundente mensaje también resaltó que duele ver la realidad: “Pumas hoy, como equipo chico, me duele decirlo, pero me pesa la playera, el estadio, ¿dónde quedó la cantera universitaria? Dan pena”.

Finalmente, Rubén Rodríguez tocó el tema de indisciplina con Efraín Juárez, estratega que vio desde el palco el partido debido a una expulsión previamente ante el América: “Pumas es el equipo más indisciplinado del torneo, tu entrenador habla más de lo que hace”.

Pumas cae en CU l IMAGO7

¿Cuál es el presente de Pumas?

Los Pumas, cayeron ante las Chivas de manera dramática para ligar su cuarto partido sin conocer la victoria, no ganan desde aquel 4-1 que le propinaron al Mazatlán en la Jornada 8; desde entonces registran un empate y tres descalabros.

Solo registran tres victorias y en tres partidos recientes en encajado 9 goles, promediando tres por partido; sin embargo, pese a todo aún se encuentran en Play-In ocupando el décimo lugar con 13 unidades.

Pumas cerca de quedarse sin Play-In l IMAGO7