Xolos y Rayados empatan en frenético partido para cerrar la Jornada 12

En un partido lleno de emociones y volteretas, Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana empataron 2-2 en la Jornada 12 del Apertura 2025, disputada en el Estadio Caliente. El encuentro tuvo ritmo, llegadas y un cierre dramático que dejó a ambos equipos con sensaciones divididas.

Tijuana arrebató el empate de su propio campo | Imago7

Emoción de principio a fin

Desde los primeros minutos, Monterrey mostró su intención de dominar el encuentro. Al minuto 5, Lucas Ocampos probó con un potente disparo de pierna derecha que exigió al arquero de Tijuana. Sin embargo, el cuadro fronterizo respondió pronto, al 11’, Mourad El Ghezouani tuvo una clara oportunidad, pero su remate se fue desviado.

Un minuto más tarde, Frank Boya abrió el marcador para los locales con un certero remate de cabeza, adelantando a Xolos 1-0 al minuto 12. Rayados intentó reaccionar y antes del descanso tuvo un par de opciones importantes: Lucas Ocampos buscó el empate con una chilena al 38’ que fue bien contenida por el portero, y Jorge Rodríguez mandó un disparo cruzado que se fue apenas por un costado al 44’.

Oliver Torres festejó lo que era la voltereta en el juego | Imago7

La reacción albiazul llegó antes de finalizar el primer tiempo. Al minuto 50, Germán Berterame marcó el empate 1-1 tras una asistencia precisa de Óliver Torres, definiendo de pierna derecha dentro del área. El argentino volvió a aparecer para el segundo tiempo, al 56’, recibió el balón de espaldas, giró y con un zurdazo colocó el 2-1 a favor de Monterrey.

Xolos imbatible en casa

Pero la alegría duró poco para los dirigidos por Domènec Torrent. Al minuto 59, Adonis Preciado igualó el marcador con un disparo de zurda al primer palo, tras una jugada bien elaborada por la banda izquierda.

Rayados no pudo mantener la ventaja en casa de Xolos | Imago7

En el cierre, Rayados tuvo la más clara del complemento. Al minuto 93, Anthony Martial se encontró solo frente al arco tras un centro al segundo palo, pero su remate de cabeza pasó por un costado, dejando escapar la victoria.

Con este resultado, Monterrey se mantiene en la parte alta de la tabla con 26 puntos, ubicándose en el tercer lugar, mientras que Xolos llega a 20 unidades.

Tijuana rescató el empate en su estadio | Imago7