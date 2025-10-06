Omar ‘N’ se encuentra en celda especial en Puente Grande

El exfutbolista de Chivas, Cruz Azul, Atlas y Selección Mexicana, Omar 'N', fue internado en un área especial dentro del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, todo debido a la gravedad del delito que se le acusa. Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco, informó el estado del exjugador, quien se encuentra recluido.

De igual forma, Hernández comentó que el reclusorio cuenta con distintas áreas, por lo que Omar 'N' se encuentra en una de mayor seguridad. La decisión es para no poner en riesgo la seguridad del exjugador, al convivir con el resto de la población carcelaria.

Todo conforme al protocolo

El secretario también añadió que el ingreso de Omar 'N' al penal fue conforme a todos los protocolos. Al exseleccionado nacional se le hicieron todas las pruebas pertinentes, tanto físicas como psicológicas, de las cuales salió con un buen estado de salud general.

¿Alguien ha visitado a Omar ‘N’?

Por su parte, el jefe policial del centro de reinserción social, comentó que el exfutbolista mexicano solamente recibió la visita de su abogado desde su arresto. El defensor de Omar 'N' no ha dado una declaración sobre la actualidad de su cliente.

Más declaraciones sobre Omar ‘N’

En las últimas horas salieron varias declaraciones de varios políticos del Estado de Jalisco, como el alcalde de Zapopan y el propio Gobernador. Juan José Frangie, alcalde y exgerente de Chivas en 2005, comentó que Omar ‘N’ fue considerado para ser embajador de la ciudad de cara al Mundial.

"Falta mucho para el Mundial. Lo que necesitamos saber es qué determinará la Fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal que determine, si sale culpable, pues se quitará de la lista", agregó Frangie.

Por su parte, el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, agregó que en su gobierno no se protegerá a nadie por su estatus y, en caso de ser culpable, tendrá que afrontar todas las medidas de la ley.

"En Jalisco no se protege a nadie. Si alguien comete un delito, y más si es en contra de nuestras niñas y niños, lo tiene que pagar. Aquí no hay privilegios para figuras públicas, deportistas o políticos", agregó.

