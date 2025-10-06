Omar 'N' se encuentra en celda especial en Puente Grande

Dado a la gravedad del delito del cual es acusado, el exjugador fue enviado a otra celda por su seguridad

Omar ‘N’ se encuentra en celda especial en Puente Grande
Omar 'N' en Chivas | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
6 de Octubre de 2025

El exfutbolista de Chivas, Cruz Azul, Atlas y Selección Mexicana, Omar 'N', fue internado en un área especial dentro del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, todo debido a la gravedad del delito que se le acusa. Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco, informó el estado del exjugador, quien se encuentra recluido.

De igual forma, Hernández comentó que el reclusorio cuenta con distintas áreas, por lo que Omar 'N' se encuentra en una de mayor seguridad. La decisión es para no poner en riesgo la seguridad del exjugador, al convivir con el resto de la población carcelaria.

Omar 'N' | MEXSPORT
Omar 'N' | MEXSPORT

Todo conforme al protocolo

El secretario también añadió que el ingreso de Omar 'N' al penal fue conforme a todos los protocolos. Al exseleccionado nacional se le hicieron todas las pruebas pertinentes, tanto físicas como psicológicas, de las cuales salió con un buen estado de salud general.

¿Alguien ha visitado a Omar ‘N’?

Por su parte, el jefe policial del centro de reinserción social, comentó que el exfutbolista mexicano solamente recibió la visita de su abogado desde su arresto. El defensor de Omar 'N' no ha dado una declaración sobre la actualidad de su cliente.

Omar 'N' | IMAGO7
Omar 'N' | IMAGO7

Más declaraciones sobre Omar ‘N’

En las últimas horas salieron varias declaraciones de varios políticos del Estado de Jalisco, como el alcalde de Zapopan y el propio Gobernador. Juan José Frangie, alcalde y exgerente de Chivas en 2005, comentó que Omar ‘N’ fue considerado para ser embajador de la ciudad de cara al Mundial.

"Falta mucho para el Mundial. Lo que necesitamos saber es qué determinará la Fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal que determine, si sale culpable, pues se quitará de la lista", agregó Frangie.

Omar 'N' | IMAGO7
Omar 'N' | IMAGO7

Por su parte, el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, agregó que en su gobierno no se protegerá a nadie por su estatus y, en caso de ser culpable, tendrá que afrontar todas las medidas de la ley.

"En Jalisco no se protege a nadie. Si alguien comete un delito, y más si es en contra de nuestras niñas y niños, lo tiene que pagar. Aquí no hay privilegios para figuras públicas, deportistas o políticos", agregó.

Omar 'N' | ESPECIAL
Omar 'N' | ESPECIAL

TE PUEDE INTERESAR

Pumas volvió a perder en el Apertura 2025

Pumas | 06/10/2025

¡Se acabó el amor! Afición de Pumas evita hacer el Goya después de la derrota ante Chivas
Omar 'N' ha sido capturado por presunto abuso sexual

Noticias | 06/10/2025

Gobernador de Jalisco sobre el caso Omar 'N': "Tiene que pagar"
Afición de Chivas responde a petición de retirar jersey de Omar 'N' del Museo del Akron: &quot;la historia es la historia&quot;

Chivas | 06/10/2025

Afición de Chivas responde a petición de retirar jersey de Omar 'N' del Museo del Akron: "la historia es la historia"
Te recomendamos
Contra la autoridad: Estos son los futbolistas mexicanos que han enfrentado problemas legales
Futbol
Liga MX
Tendencias

LO ÚLTIMO

 