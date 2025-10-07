Neymar y Santos se hunden: el Peixe cae ante Ceará y se acerca al descenso

El Santos FC atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Sin la presencia de Neymar Jr., quien continúa lesionado, el equipo cayó 3-0 ante Ceará en el Arena Castelão y se acercó peligrosamente a los puestos de descenso del Campeonato Brasileño. Con apenas 28 puntos, el histórico club paulista se encuentra en la 16ª posición, a solo tres unidades de la zona que define la pérdida de la categoría.

La ausencia de Neymar ha sido determinante en las últimas jornadas. El delantero brasileño, que regresó al club de su infancia entre gran expectativa, se encuentra recuperándose de una lesión de segundo grado en el muslo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas al menos hasta finales de octubre. Sin su liderazgo y desequilibrio ofensivo, Santos ha perdido claridad en ataque y atraviesa una preocupante falta de resultados.

Neymar Jr seleccionado | AP

Un Santos sin rumbo en Fortaleza

Desde el arranque del encuentro, Ceará impuso condiciones y aprovechó las imprecisiones de un Santos sin reacción. Apenas a los 10 minutos, un error del portero Gabriel Brazão dejó el balón servido para Lucas Mugni, quien abrió el marcador para el conjunto local. El gol tempranero descolocó a la defensa paulista y obligó al equipo de Juan Pablo Vojvoda a recurrir al pelotazo y a los centros, sin éxito alguno.

La primera mitad mostró a un Santos desordenado, incapaz de generar peligro real. Rollheiser fue de los pocos que intentó desequilibrar, aunque su participación se diluyó ante la férrea marca rival. Ceará, por su parte, mantuvo el control del partido y estuvo cerca del segundo tanto con un disparo de Matheus Bahia al poste.

Neymar, entre la incertidumbre y la esperanza

La recuperación de Neymar se ha convertido en un tema prioritario para el club. Según los reportes médicos, el delantero de 33 años estaría disponible para volver a entrenar a finales de octubre, aunque su regreso a las canchas podría retrasarse hasta noviembre. Hasta ahora, se ha perdido cinco partidos, incluyendo el reciente duelo ante Ceará, y los médicos del Santos no quieren apresurar su retorno para evitar una recaída.

Neymar Jr en PSG | AP

El exjugador del PSG y Barcelona no fue convocado por Carlo Ancelotti para los próximos amistosos de la selección brasileña, por lo que todo su enfoque está puesto en su recuperación. En redes sociales, los aficionados del Peixe han expresado su preocupación, conscientes de que la figura de Neymar podría ser clave para evitar el descenso.

Ceará castiga y deja a Santos al borde del abismo

En la segunda mitad, Santos intentó reaccionar con el ingreso de Barreal por Rincón, buscando mayor profundidad por las bandas. Sin embargo, Ceará continuó imponiendo su ritmo y amplió la ventaja al minuto 65 con un gol de Pedro Henrique, tras una jugada colectiva que evidenció las fallas defensivas del visitante. Ya en el tiempo añadido, Fernando Sobral firmó el 3-0 definitivo con un disparo desde fuera del área.

Con esta derrota, Santos extendió su mala racha y quedó al borde del abismo. El equipo suma varias fechas sin ganar y su desempeño preocupa tanto a la directiva como a la afición. En las próximas jornadas deberá enfrentar rivales directos en la lucha por la permanencia, donde cada punto será vital para escapar de la zona roja.

Un futuro que depende del regreso de su ídolo

El Santos espera que Neymar pueda reaparecer en los últimos partidos de la temporada para encabezar la reacción del equipo. Su retorno no solo significaría un impulso deportivo, sino también emocional para un vestidor golpeado. Si el calendario y su recuperación lo permiten, el delantero podría volver justo en el tramo final, cuando el club más lo necesita.

Neymar Jr en lamento | AP

Mientras tanto, la preocupación crece en Vila Belmiro. La posibilidad de descender por segunda vez en su historia se siente más real que nunca. Solo el regreso de Neymar y una mejora colectiva inmediata podrían salvar al Peixe de un final trágico en el Brasileirao.