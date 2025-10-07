Faltan 247 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 y poco a poco se extiende la lista de selecciones clasificadas. Por ahora, incluidas las anfitrionas México, Estados Unidos y Canadá, ya son 18 las naciones con boleto seguro, es decir, más de una tercera parte de las 48 que participarán.

La vigente campeona del mundo, la Selección de Argentina, también tiene su boleto para buscar la defensa de su título el próximo año. La Albiceleste fue la primera invitada de la Conmebol, cuyo proceso de clasificación ya concluyó, al igual que el de la Confederación de Oceanía. Mientras que de las demás regiones, en la Fecha FIFA de octubre pueden salir varios invitados.

Las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Concacaf anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá

México, Estados Unidos y Canadá Concacaf eliminatoria: Tiene tres cupos

Tiene tres cupos Conmebol: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (Todos los cupos ocupados)

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (Todos los cupos ocupados) OFC (Oceanía): Nueva Zelanda (Único cupo)

Nueva Zelanda (Único cupo) AFC (Asia): Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia (Faltan dos cupos)

Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia (Faltan dos cupos) CAF (África): Marruecos y Túnez (Faltan siete cupos)

Marruecos y Túnez (Faltan siete cupos) UEFA (Europa): Tiene 16 cupos

Tiene 16 cupos Repechaje: Bolivia y Nueva Calcedonia (Faltan por definirse cuatro selecciones)

En cursivas equipos debutantes en un Mundial

Además de las anfitrionas, 15 selecciones ya tienen su boleto al Mundial 2026 | fifa.com

¿Qué selecciones pueden clasificar al Mundial 2026?

La Confederación de África es la que más cerca está de sumar más selecciones al torneo de la FIFA. Argelia, Cabo Verde y Egipto son los tres representativos que avanzarán a la justa con una victoria, sin tener que esperar otro resultado; mientras que Costa de Marfil, Ghana y Senegal necesitan el triunfo y que el otro resultado de su grupo les favorezca.

Argelia : Necesita ganar ante Somalia; empatar y que Uganda y Mozambique no ganen, o que Uganda y Mozambique pierdan.

: Necesita ganar ante empatar y que no ganen, o que Uganda y Mozambique pierdan. Cabo Verde : Necesita ganar ante Libia, o empatar y que Camerún no gane contra Mauricio .

: Necesita ganar ante o empatar y que no gane contra . Egipto: Necesita ganar ante Yibuti, o que Burkina Fasso no gane contra Sierra Leona.

Necesita ganar ante o que no gane contra Costa de Marfil: Necesita ganar contra Seychelles y que Gabón pierda contra Gambia.

Necesita ganar contra y que pierda contra Ghana: Necesita ganar frente a República Centroafricana y que Madagascar no derrote a Comoras.

Egipto puede sumarse a las selecciones clasificadas | fifa.com

Mientras que del lado de la UEFA, aunque el proceso clasificatorio finaliza hasta noviembre, en esta Fecha FIFA pueden salir los primeros clasificados europeos. Croacia, Francia, Eslovaquia, Suiza, Inglaterra, Noruega, Portugal y España son las selecciones que pueden amarrar sus boletos, pero necesitan varias combinaciones.

Croacia: Necesita vencer a República Checa y Gibraltar , y que los checos no superen a Islas Feroe , o bien empatar ante los checos y Gibraltar, y que los primeros pierdan contra Islas Feroe.

Necesita vencer a , y que los checos no superen a , o bien empatar ante los checos y Gibraltar, y que los primeros pierdan contra Islas Feroe. Francia: Necesita vencer a Azerbaiyán e Islandia, y que Islandia empate contra Ucrania, o bien, que ganar sus dos juegos y si los islandeses pierden contra Ucrania, que ésta no gane ante Azerbaiyán.

Los subcampeones pueden asegurar su clasificación | fifa.com

Eslovaquia: Necesita ganar a Irlanda del Norte y Luxemburgo ; que Alemania no gana a Luxemburgo, y irlandeses empaten con los alemanes.

Necesita ganar a ; que no gana a Luxemburgo, y irlandeses empaten con los alemanes. Suiza: Necesita vencer a Suecia y Eslovenia , y que Kosovo no supera a ninguna de las dos.

Necesita vencer a , y que no supera a ninguna de las dos. Inglaterra: Necesita imponerse contra Letonia , y que Serbia no gane en sus duelos ante Albania y Andorra . O bien, si empata contra Letonia, que Serbia iguale frente a Albania y después no supere a Andorra.

Necesita imponerse contra , y que no gane en sus duelos ante . O bien, si empata contra Letonia, que Serbia iguale frente a Albania y después no supere a Andorra. Noruega: Necesita ganar contra Israel y que Italia no gane ante Estonia ni Israel.

Necesita ganar contra y que no gane ante ni Israel. Portugal: Necesita ganar ante República de Irlanda y Hungría , y que Armenia no gane ante ninguna de las dos.

Necesita ganar ante , y que no gane ante ninguna de las dos. España: Necesita ganar contra Georgia y Bulgaria, y que Turquía no supere a Bulgaria y empate frente a Georgia.

Noruega puede asegurar su boleto mundialista | fifa.com

Del lado de Asia, apenas comenzará la cuarta ronda del proceso eliminatorio, por lo que sí se definirán los dos últimos invitados directos y el boleto a repechaje, pero hasta que se celebren todos los partidos de esta Fecha FIFA. Por último, en la Concacaf dos selecciones más se pueden sumar al Mundial 2026, Honduras y Jamaica.

Honduras : Necesita ganar contra Costa Rica y Haití , y que el Nicaragua empate ante ambas.

: Necesita ganar contra , y que el Nicaragua empate ante ambas. Jamaica: Necesita ganar frente a Curazao y Bermudas, y que Trinidad y Tobago no pierda ninguno de sus dos juegos, pero que Curazao no se imponga ante los trinitarios.

Honduras puede asegurar su boleto para el Mundial | fifa.com