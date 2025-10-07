¿Qué fue de Wendell Lira, el jugador que le ganó un premio a Lionel Messi?

Pocos premios en la carrera de Lionel Messi se han escapado de las manos del futbolista argentino; después de haber sido campeón del mundo en Qatar 2022, 'La Pulga' ha podido presumir de una cantidad impresionante de logros su vida; sin embargo, hay un premio en específico que nunca ha podido ganar, esto debido a un futbolista brasileño que compitió con él 'mano a mano' en 2015.

Se trata de Wendell Lira, quien en ese año le 'arrebató' el Premio Puskas a Messi, detonando una de las historias más impactantes en el tiempo reciente dentro del mundo del futbol, con un retiro prematuro como primer escalón.

Wendell Lira fue el ganador del Puskas de 2015 | Captura

Lira y su corta carrera

En 2015, Lionel Messi ganó uno de sus ocho balones de oro en la historia; sin embargo, aquel año también será recordado por tener el momento en el cual un futbolista de categorías menores en el futbol de Brasil, le quitó la posibilidad de ser el mejor gol del año, categoría dentro de la cual 'La Pulga' competía con su recordada anotación 'maradoniana' en la Final de la Copa del Rey ante Athletic de Bilbao.

Jugando para Goianésia fue cuando Wendell Lira venció a Messi, con un gol acrobático, el cual fue más que suficiente para que fuera elegido como la mejor anotación de 2015; no obstante, la sorpresa de haber ganado no fue todo, pues después de ganar, un discurso más que emotivo vino de parte del brasileño mencionando que la vida había sido complicada hasta ese momento, pues desafortunadamente para él, nunca se pudo afianzar en el futbol profesional.

Lira junto a Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro 2015 | IG: @wendelllira

"Ya había decidido que iba a quitarme la vida. Cuando no puedes llevar comida a la mesa no encuentras salida", fue su frase más recordada en aquel impactante momento.

¿Qué fue de Wendell Lira después del futbol?

Apenas en 2024, prácticamente siete años después de haberse retirado de manera prematura del futbol, necesitado de dinero, Lira optó por intentar vender su premio, argumentando que quien lo comprara, contaría con una presea que nunca tendrá el actual campeón del mundo, llegando a un precio de 400 mil dólares, aunque finalmente no lo vendió.

Festejo de Lira después de anotar el gol que le dio el Puskas | X

En ese mismo año, el futbolista decidió dedicarse al streaming y la generación de contenido en redes sociales, rubro en el cual le ha ido de muy buena manera, pues se convirtió en jugador profesional de EA FC (FIFA), alcanzando tal nivel por el cual hoy en día es conocido como uno de los mejores jugadores en el mundo, teniendo incluso su propio equipo de gaming, el que por cierto, buscaba financiar cuando quería vender su Puskas.

Actualmente con 36 años, totalmente separado del futbol profesional, está completamente 'sumergido' en el futbol virtual, llevando su pasión al máximo, situación que le ha permitido ser colaborador de Guerreirofut, su propio equipo profesional de videogamers. También está felizmente casado con Ludymila Miranda y son padres de un par de hijos.

Familia de Lira | IG: @wendelllira