¡Oficial! Fabio Cannavaro dirigirá en el Mundial 2026

:s oficial el campeón del Mundo y Balón del Oro del 2006 volverá a la justa mundialista. Uzbekistán contrató al italiano Fabio Cannavaro como entrenador de la Selección Nacional de cara a su primera presentación en una Copa Mundial el próximo año.

La nación de Asia Central se clasificó en junio para el Mundial 2026 bajo la conducción del entrenador local Timur Kapadze, pero desde entonces buscó contratar a un técnico con mayor experiencia internacional.

Cannavaro, el zaguero que fue el capitán de Italia en la conquista del título del Mundial de Alemania 2006, asumió el cargo este lunes. La federación de futbol de Uzbekistán, confirmó la llegada del estratega, quien viene de haber dirigido al Dinamo Zagreb, club al que sólo dirigió en 14 partido.

Dirigirá a Uzbekistán | AP

Otras opciones para Uzbekistán

Aunque hace varios días ya se había adelantado la contratación de Cannavaro, Uzbekistán tardó en hacer oficial la llegada del italiano debido a que buscó a otros entrenadores para ocupar el puesto. Entre los más destacados está Joachim Löw, quien llevó a Alemania al título en el Mundial de Brasil de 2014. Además, Paulo Bento, exentrenador de Portugal y Corea del Sur.

Para Cannavaro, esta será la primera ocasión que oficialmente dirija a una selección nacional. Hasta ahora, su única experiencia fue con la Selección de China, con la cual estuvo como director técnico por dos partidos en 2019, tras la salida de Marcello Lippi.

Tendrá su primera prueba internacional | AP

La trayectoria de Cannavaro

La mayor parte de la experiencia de Cannavaro, de 52 años, como entrenador desde que se retiró como jugador en 2011 ha sido en Asia, aunque ha tenido breves etapas en Europa con Udinese y Benevento en Italia y el club croata Dinamo Zagreb, del cual se desvinculó en abril.

Cannavaro, quien disputó 136 partidos con Italia, anteriormente dirigió al Al-Nassr en Arabia Saudí y llevó al Guangzhou Evergrande al título de la Superliga China en 2019.

Hasta ahora, Cannavaro presume tres títulos como director técnico: dos con Evergrande (Superliga y Supercopa), y uno con Tianjin Tianhai (Primera Liga de China).

Volverá al Mundial | AP