Rodrygo habló sobre Xabi Alonso: "Estoy aquí para ayudar al equipo"

Rodrygo Goes, extremo derecho que juega en el Real Madrid, no ha tenido la mejor de los arranques con el cuadro merengue, atribuido a las pocas oportunidades que Xabi Alonso, su nuevo entrenador, le ha dado desde que llegó al cuadro español... O eso es lo que se cree.

Este martes, después de mucha rumorología alrededor de la situación del extremo brasileño, el propio Rodrygo (en entrevista para el Diario AS) explicó cómo fue su primer acercamiento con su nuevo entrenador y que fue lo que se dijeron en esa reunión.

Rodrygo habló sobre su presente con el Madrid | AP

“Cuando llegó me ​​llamó para hablar y me dijo: ya sé que te gusta jugar por la izquierda, pero también te necesitaré en otras posiciones. Y le dije que no me importa que me ponga donde quiera y necesite, que estoy aquí para ayudar al equipo. Tenemos que respetar las decisiones del entrenador. Si eres titular, tienes que darlo todo, pero si entras como suplente, lo mismo. Así pienso. Si juego 20 minutos, lo doy todo en ese tiempo. Eso ayuda a mi imagen y al equipo. Intento aprovechar al máximo cada minuto que juego con esta camiseta", contó Goes.

El extremo brasileño, que parecía no contar para Alonso durante la participación del cuadro merengue en el Mundial de Clubes, ha comenzado a tener minutos de forma regular, ya sea en LaLiga o en la UEFA Champions League, donde tuvo su última participación antes del parón de selecciones contra el Kairat Almaty.

"Mi sueño es ganar otra Champions con el Madrid"

En la misma entrevista, donde Rodrygo estuvo uno a uno con Tomás Roncero, el ahora 10 de la Selección de Brasil, confesó que uno de sus sueños es poder volver a coronarse en la UEFA Champions League con el Real Madrid.

El brasileño tiene dos Copas de Europa en su palmarés, primero la Champions de la temporada 2021-2022 y, después, la Orejona que conquistaron en la campaña 2023-2024.

"Hasta que el Madrid me quiera..."

Uno de los grandes rumores alrededor del brasileño es, justamente, su continuidad con el cuadro merengue, algo que despejó por completo en la entrevista con AS, asegurando que no tiene intenciones de salir del Real Madrid.

"Siempre he dicho: “Hasta que me quiera el Madrid, estaré aquí”. Si un día el Madrid me dice: “Rodry, búscate equipo”, diré “vale”. Pero eso no ha ocurrido. El club siempre me ha dicho que cuenta conmigo", sentenció el brasileño

