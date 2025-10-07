Por segundo año consecutivo, Barcelona cerró su ejercicio económico con saldo positivo (dos millones de euros). Con ello, el club presumió consolidación económica y eficiencia operativa en todas las áreas.

En un comunicado, la institución culé hizo pública su documentación económica correspondiente a la Temporada 2024-25. Según el documento, se tuvieron ingresos ordinarios han alcanzado los 994 millones de euros, a pesar de haber completado una segunda temporada en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Barcelona dio a conocer su balance de finanzas | AP

De acuerdo con los datos de Barcelona, la respuesta de la afición fue clave para los ingresos del estadio, mientras que en patrocinios alcanzó un nuevo máximo histórico con 259 millones de euros, impulsado por el nuevo contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos. Asimismo, incrementó en un 55 por ciento el ingreso por comercialización.

FC Barcelona presumió reducción de deuda

Por otra parte, la revalorización de Barça Produccions tuvo una valoración final en 178 millones de euros. Mientras que la venta del nuevo producto de hospitality bajo la fórmula PSL (Personal Seating Licenses) generó ingresos extraordinarios superiores a los 70 millones de euros.

Barcelona avanza en su recuperación económica | AP

Lo anrterior, sumado a la firma de un acuerdo extraordinario con la UEFA por incumplimiento del fair play (sanción de 15 millones de euros), tuvo un resultado después de impuestos de -17 M€. "Los resultados del Club muestran una estructura financiera sólida y una reducción de la deuda hasta los 469 millones de euros, 90 millones menos que el ejercicio anterior".

"En cuanto a la masa salarial, el Barça se sitúa en el 54% de los ingresos ordinarios, mejorando dos puntos respecto a la temporada anterior y manteniéndose claramente dentro de los límites de la normativa UEFA", se lee en el documento compartido.

El club presumió buenos números | AP

¿Cuál es el presupuesto para los blaugranas?

En cuanto a la proyección para la Temporada 2025-26, el equipo culé "prevé un presupuesto de ingresos ordinarios de 1.075 millones de euros, impulsado por el regreso progresivo al Spotify Camp Nou". Se estiman ingresos adicionales de cerca de 50 millones de euros y acercarse a los 200 millones de euros por concepto de comercialización.

Por último, el club reiteró que "la reducción de la deuda y el control salarial sitúan al Barça en una posición sólida para afrontar la nueva temporada, con un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros en ingresos ordinarios y prevé mantener resultados positivos por tercer ejercicio consecutivo".

Barcelona ha tenido finanzas sólidas | AP