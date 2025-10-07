Ansu Fati rompe récord en la Ligue 1 que estaba vigente desde 1948

Dejar al Barcelona parece haber sido la decisión correcta para el canterano Ansu Fati. El español, quien en algún momento fue elegido como el reemplazo de Lionel Messi, parece haber reencontrado su mejor nivel y ahora, rompió un récord en la Ligue 1 que estaba vigente desde 1948.

Esta temporada Fati llegó al Mónaco vía préstamo tras no encontrar cupo en el Barcelona de Hansi Flick. Esta es la segunda ocasión que el joven futbolista deja a los culés pues hace dos temporadas estuvo en préstamo con el Brighton de Inglaterra, club con el que también tuvo un paso destacado.

A pesar de sólo sumar cinco partidos disputados con el conjunto francés, Fati ya demostró que está teniendo un gran nivel. En dichos encuentros, el español ya ha participado en seis anotaciones, cinco de ellas en la liga local. Estas anotaciones ya lo han puesto en la historia del torneo.

Está en buena racha | X

Rompió récord

Su rápido ascenso no pasó desapercibido. En tres partidos disputados en la Ligue 1, Ansu Fati ya marcó cinco tantos. Esta marca ya se convirtió en su mayor marca desde la temporada 2022-23 cuando, en 36 partidos, marcó siete tantos con Barcelona.

Además, Fati escribió su nombre en la historia de la Ligue 1, al convertirse en el futbolista en marcar sus primeros cinco partidos en menos tiempo con sólo 126 minutos. Así, el español superó a Johan Audel, quien en 1948 marcó cinco goles con el Valenciennes, en 137 minutos.

Destaca en la Ligue 1 | X

Cabe destacar que, además de sus cinco anotaciones en la liga, también suma una en dos partidos de Champions League, siendo esta su primera anotación en la competencia europea desde la temporada 2021-22 cuando marcó el gol del triunfo para Barcelona ante Dinamo Kiev.

Vive su mejor temporada en años | MEXSPORT

Busca más goles

De momento, el delantero tomará una pausa pues, al no ser convocado con España, no verá acción durante las siguientes semanas por la pausa por la Fecha FIFA. Aun así, se alista para regresar a la acción midiéndose ante Angers en la Liga, y días después se medirá ante Tottenham en la Champions

De momento, el delantero busca recuperar el nivel que lo llevó a portar la 10 en Barcelona y ser considerado como la siguiente gran figura del cuadro culé.

Busca recuperar su nivel | MEXSPORT